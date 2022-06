Kursy walut NBP we środę 8.06.2022. Jedynie funt lekko odbił się w porównaniu z notowaniem wtorkowym i w środę osiągnął poziom 5,38 zł (vs. 5,36 zł). Pozostałe waluty zanotowały spadki: euro 4,5817 zł (vs. 4,5855 zł), dolar 4,2904 zł (vs. 4,2935 zł), frank 4,3834 zł (vs. 4,400).

Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Wyborcza.pl