NBP opublikował dzisiejsze (9.06) kursy walut. Jak zareagował złoty po 9. już podwyżce stóp procentowych ogłoszonej wczoraj przez Radę Polityki Pieniężnej? Złoty do euro - minimalnie w górę: 4,5826 zł vs. 4,5817 zł. Pozostałe waluty zanotowały lekkie spadki do złotówki: dolar 4,28 zł vs. 4,29 zł, frank: 4,37 zł vs. 4,38 zł , funt: 5,36 vs. 5,37 zł.

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl