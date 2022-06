Patkowski: "rozmowy były bardzo trudne, dzięki czemu te wakacje (kredytowe) będą lepiej stosowane"

Wiceminister przyznał, że rozmowy z bankowcami były długie i trudne.

- Banki z wieloma założeniami tej ustawy się nie zgadzają, ale też muszę przyznać, że były to rozmowy konstruktywne i też sporo uwag takich technicznych czy formalnych banki zgłosi i my je wdrożyliśmy. Dzięki czemu te wakacje (kredytowe) będą lepiej stosowane — opowiedział w TVP1 wiceminister

Wiceminister ma nadzieję, że zakończy prace nad projektem już w czwartek (9.06), a banki jak najszybciej zaczną wdrażać uzgodnione rozwiązania wspierające. Jak zaznaczył pomoc składa się z 3 filarów:

wakacji kredytowych, dla tych posiadaczy kredytów hipotecznych, którzy z racji rosnących stóp procentowych znaleźli się w kłopotach,

wyższego budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, dzięki któremu FWK będzie mógł zaoferować pomoc jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych,

wskazanie zamiennika dla wskaźnika WIBOR. To zmiana systemowa, która ma pomóc nie tylko teraz, ale i w przyszłości.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski jest pewien, że dzięki nowym przepisom rząd pomoże prawie 2 mln obywateli.

Dodał też, że oczekuje od banków komercyjnych, podnoszenia oprocentowania lokat, jak już to robią banki z udziałem Skarbu Państwa.

Wakacje kredytowe. Kto może z nich skorzystać

Zgodnie z zapisami projektu, kredytobiorca będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku.

przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022,

przez jeden miesiąc w każdym kwartale 2023 roku.

Kogo ostatecznie obejmie ta zmiana? Przypominamy, że na wcześniejszym etapie prac, przedstawiciele banków zgłosili wątpliwość do szerokiej dostępności tego wsparcia. Zażądali ograniczenia go do wyłącznie najbardziej potrzebujących.

W trakcie drugiego czytania w środę, w Sejmie posłowie zgłaszali dalsze poprawki do tego punktu ustawy:

Daria Gosek-Popiołek z Lewicy zaproponowała, aby większa grupa kredytobiorców mogła skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Jacek Protasiewicz z Koalicji Polskiej wystąpił o obniżenie do zera marży dla banków udzielających kredytów. Ma to wpłynąć na obniżenie miesięcznych rat o kilkaset złotych.

Wakacje kredytowe 2022. Od kiedy będą obowiązywać (rząd chce od 1 lipca 2022) i dla jakiej grupy kredytobiorców, okaże się po głosowaniu w Sejmie. Głosowanie odbędzie się prawdopodobnie 9.06.

Powiększony Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. To też ważna pomoc

W projekcie ministerialnym znalazł się także zapis o powiększeniu wartości środków wpłacanych przez banki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz ma się powiększyć o 2 mld zł i będzie w stanie pomóc większej liczbie potrzebujących.

Kto będzie mógł z niego skorzystać? Trzeba będzie spełnić jeden z warunków: