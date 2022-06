Średnie kursy walut NBP (10.06). Notowania euro, dolara i funta i franka

Narodowy Bank Polski ogłosił w dniu dzisiejszym (10.06) aktualne średnie kursy walut NBP.:

średni kurs euro NBP: 4,6030 zł

kurs dolara USA: 4,3363 zł

frank szwajcarski kurs: 4,4292 zł

funt brytyjski kurs : 5,4127 zł

Portal Bankier.pl przytoczył ostatnie wypowiedzi prezesa Glapińskiego wskazując, że prezes NBP mógł nimi zaszkodzić złotemu.

- Nieodgadnione są intencje prezesa NBP Adama Glapińskiego. Podczas jednej konferencji prasowej powiedział on, że „cieszymy się, jak siła złotego rośnie, bo to jest spójne z naszą polityką antyinflacyjną". By zaraz dodać, że „zbliżamy się do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych", co ewidentnie złotego osłabia. Tak właśnie stało się w czwartek po 15:00, kiedy to kurs euro wzrósł o ponad grosz. Zdecydowanie nie był to „jastrzębi" przekaz, którego spodziewał się rynek. Prezes Glapiński, zamiast mówić o determinacji w walce z inflacją (tak, jak to czynił w poprzednich miesiącach), dywagował o planach zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i perspektywach ich OBNIŻANIA w roku wyborczym - można przeczytać na stronie Bankier.pl.

Kursy kupna - sprzedaży: kursy walut NBP tabela c:

Tabela C aktualizowana jest w dni robocze pomiędzy godziną 7:45 a 8:15. Przedstawia kursy kupna - sprzedaży głównych walut. Tabela

Tabela 112/C/NBP/2022 z 9.06.2022, obowiązująca od dnia 10.06.2022 nbp.pl

Archiwalne kursy walut - tabele i wykresy

Statystyki NBP dostępne są na stronie nbp.pl. Znajdują się tam aktualne kursy walut oraz dane archiwalne Narodowy Bank Polski na swojej stronie (nbp.pl) prezentuje wszystkie najważniejsze dane dotyczące kursów:

Kursy walut NBP tabela A przedstawia średnie kursy walut obcych, publikowana jest we wszystkie dni robocze pomiędzy godziną 11:45 a 12:12

Waluty NBP tabela B przedstawia średnie kursy walut obcych nieobjętych Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych i innych wyszcze, aktualizowana jest w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. W przypadku gdy środa jest dniem wolnym - w dzień poprzedni.

Kursy walut NBP tabela C przedstawia kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych aktualizowane są w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a 8:15.

