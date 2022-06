NBP opublikował kursy walut (14.06), które pokazują, że euro i dolar mocno rosną, a złoty nadal spada. Średni kurs euro to już 4,65 zł (vs. 4,63 zł dzień wcześniej), dolar 4,45 zł (vs. 4,42 zł), frank niemal 4,50 zł (vs. 4,46 zł). Funt pozostaje stabilnie, na poziomie 5,40 zł.

