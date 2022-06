NBP opublikował kursy walut (15.06). Średni kurs euro nadal rośnie względem złotego. Pozostałe waluty: dolar - stabilnie, frank i funt- w dół. Notowana euro na dziś 15.06: 4,66 zł (vs. 4,65 zł wczoraj). Dolar 4,45 zł (vs. 4,45 zł), frank 4,46 zł (vs. 4,50 zł), funt 5,37 zł (vs. 5,40 zł).

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl