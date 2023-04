"Zaciska palce na talii i zastanawia się, jak odmieniłoby się jej życie, gdyby schudła" [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Zobacz wideo

Wydawnictwo Wielka Litera w opisie informuje, że "Głodne" to książka "o walce na śmierć i życie"; walce z ciałem, które dla wielu kobiet, jest największym wrogiem.

"Mama Weroniki boi się, że córka nie dożyje momentu, gdy zwolni się dla niej miejsce w szpitalu psychiatrycznym. U Magdy wszystko zaczęło się od myśli: "Jestem gruba i brzydka. Muszę schudnąć". Starannie ukrywa codzienne wymioty przed kilkuletnią córką i mężem. Pauliny nikt nie chce przyjąć do szpitala. Ważącą 27 kilogramów dwudziestolatka umiera, a śmierć na oddziale bruździ w papierach"- czytamy w opisie książki.

Poniżej publikujemy fragment książki „Głodne. Reportaże o (nie)jedzeniu" autorstwa Klaudii Stabach, wydanej przez wydawnictwo Wielka Litera

***Książka zawiera treści, które mogą być triggerami, czyli wywoływać skrajne emocje. Osoby z zaburzeniami odżywiania powinny się zastanowić, czy na pewno chcą ją przeczytać.

"Mam dość. Sama chyba położę się z nią na oddziale psychiatrycznym" – pisze w sieci Marta, mama Weroniki, młodej dziewczyny, która trafiła do szpitala z powodu anoreksji.

Żeby zrozumieć ich historię, musimy się cofnąć do 2019 roku.

Wrocław. Niewielkie osiedle przy spokojnej ulicy z łatwym dojazdem do centrum. A konkretniej do mieszkania na drugim piętrze, gdzie znajduje się pokój udekorowany puchatymi poduszkami, zdjęciami przyczepionymi do ścian i mnóstwem kolorowych bibelotów na półkach. Bez dwóch zdań rozgościła się tutaj nastolatka.

"Skoro mi dokuczają, to musi być ze mną coś nie tak" – myśli Weronika, wpatrując się w swoje odbicie w prostokątnym lustrze obwieszonym torebkami i ciuchami zaliczanymi do popularnej kategorii „Chodzone, ale nie na tyle brudne, żeby wrzucić je do pralki". Lustro stoi w centralnym miejscu pokoju, a jego biała rama idealnie wpasowuje się w jasny i przytulny wystrój pomieszczenia. Rano odbijają się w nim promienie słońca. Wieczorami migoczące lampki powieszone nad łóżkiem. Weronice wtedy jeszcze nawet nie przechodzi przez myśl, że za niecałe dwa lata mama sprzeda je na OLX, a wszystkie inne schowa pod kanapą.

Szesnastolatka często stoi przed lustrem. Dorasta i zauważa naturalne, ale niekoniecznie odpowiadające jej zmiany w swoim ciele. Porównuje się do koleżanek, do dziewczyn z setkami laików w mediach społecznościowych. Analizuje rysy twarzy, odcień skóry, kolor włosów, wzrost. Typem urody bliżej jej do Włoszki, choć wolałaby wyglądać jak Koreanka.

Raczej niewykonalne, ale gdyby zrzuciła kilka kilogramów, to może twarz nabrałaby innego wyglądu? Może wtedy nie słyszałaby złośliwych uwag od znajomych, że do ideału piękna to jej daleko? Może czułaby się lepiej? Weronika zaciska palce na talii i zastanawia się, jak mogłoby odmienić się jej życie, gdyby tylko schudła.

Chce się przekonać, dlatego najpierw rezygnuje z obiadów w szkole i coraz częściej wraca do domu z nietkniętym śniadaniem w plecaku.

– Kto nie miał podobnych sytuacji? Ja sama nie przepadałam za szkolnymi posiłkami i krzywiłam się na widok suchych kanapek – usprawiedliwia ją Marta, mama Weroniki, z którą umówiłam się na rozmowę.

Matkę i córkę łączy silna więź. Zawsze razem, zawsze blisko. Marcie zależało, żeby tak było. Chciała być nie tylko rodzicem, lecz także powierniczką sekretów, kompanem w podróżach, najlepszą doradczynią swojego jedynego dziecka. Rozwód z mężem na szczęście niczego nie popsuł. Wejście w nowy związek również. Dopiero późniejszy kryzys w nim odbił się rykoszetem na Weronice i jej relacji z mamą.

– Zdradził mnie. Cholernie bolało, bo byłam przekonana, że tworzymy zgraną parę – wspomina zawstydzona.

Poskładanie pokruszonego serca było tytanicznym wysiłkiem. Sebastian wyprowadził się z mieszkania, a dla Marty świat się zatrzymał. Długo nie dostrzegała zbyt wiele poza osobistą tragedią. Gdy nie musiała pracować, leżała na kanapie w okopach z mokrych od łez chusteczek i analizowała każdy dzień swojego związku. "Co zawiniło? Kto popełnił błąd?" – główkowała.

Otchłań smutku pochłonęła również Weronikę. Z dnia na dzień straciła nie tylko ojczyma, którego szczerze polubiła, lecz poniekąd także mamę. Kiedyś regularnie spędzały razem czas, spacerowały, oglądały filmy, chodziły na zakupy, pichciły w kuchni. Dzisiaj mama najchętniej nie wychodziłaby z łóżka. Nastolatce udziela się jej nastrój. Za całe to nieszczęście obwinia Sebastiana. Też czuje się zdradzona i oszukana.

Weronika stopniowo coraz bardziej odsuwała się w cień. Wieczory spędzała sama w swoim pokoiku, leżąc na łóżku i scrollując media społecznościowe przesiąknięte wyretuszowanymi zdjęciami pozornie idealnych influencerek. Chciała wyglądać jak one. Być ładniejsza, szczuplejsza. I najlepsza w klasie. Za cel obrała sobie zrzucenie kilogramów i wstąpienie za rok w szeregi uczniów najlepszego liceum we Wrocławiu.

Marta dostrzegała tylko drugą ambicję córki. Cieszyła się, widząc ją nad książkami. Kobiecie było na rękę, że dziewczyna poświęca wieczory na naukę i tym samym ona zyskuje przestrzeń na lizanie ran. Założyła, że skoro nastolatka jest za ścianą, to nic jej nie grozi.

– Naprawdę nie sądziłam, że w głowie Wery zaczynają dziać się tak straszne rzeczy – zapewnia Marta.

Okładka książki Klaudii Stabach 'Głodne. Reportaże o (nie)jedzeniu' Fot. materiały prasowe wydawnictwa

*

Po kilku miesiącach Marcie i Sebastianowi udało się odbudować związek. Mężczyzna dostał drugą szansę i mógł wrócić do domu. Świat Marty w końcu ruszył z miejsca, lecz gdy odzyskiwała równowagę, Weronika upadała coraz niżej. Kombinowała jak pomijać posiłki i ukrywać przed mamą wymioty.

Jednak w małym mieszkaniu trudno jest się kamuflować. Szum wody połączony z charakterystycznymi odgłosami wydawanymi przez wypluwający wymiociny organizm i mdły fetor w końcu zaczynają docierać do uszu i nozdrzy reszty domowników. Najpierw do Sebastiana, który o wszystkim mówi partnerce. Marta zakłada, że to problemy gastryczne. Idzie z córką na badania przekonana, że problem da się szybko rozwiązać. Myśl, że mogą to być zaburzenia odżywiania, w ogóle nie przychodzi jej do głowy. Na tamtą chwilę ma znikomą wiedzę, czym w ogóle są zaburzenia odżywiania. Bo i skąd? W szkole jej nie uczyli, w telewizji rzadko się o tym mówi, nikt z bliskich nie wspominał, że choruje.

Wyniki pokazały nietolerancję laktozy.

– To nie powód do paniki – uspokaja się i wychodzi z gabinetu.

*

Jednocześnie nastolatka narzuca sobie coraz bardziej restrykcyjne diety. Waga zaczyna spadać, ale nadal nie do tego stopnia, żeby wzbudzić niepokój u Marty. Zakłada, że brak apetytu i nudności są efektem stresu, który towarzyszy pilnej uczennicy. Innych sygnałów nie rejestruje. Weronika tryska energią, chętnie chodzi na lekcje tańca i nie widać po niej zmęczenia.

Dzisiaj Marta wie, że niespotykany dotąd perfekcjonizm i wyznaczanie sobie wysokich celów przez córkę były jednymi z pierwszych symptomów anoreksji.

Po kolejnych dwóch miesiącach naznaczonych niezdrową dietą, ćwiczeniami i wymiotami Weroniki zaniepokojonej kobiecie zapaliła się bladoczerwona lampka. Ta jaskrawa dopiero ma błysnąć. Zabiera córkę do centrum wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania, żeby się upewnić, czy słusznie wykluczyła problem na tym podłożu. Na miejscu zostaje pochwalona przez personel za czujność i chęć przebadania córki. Wychodzi z przeświadczeniem, że to chwilowy kryzys.

Na początku lipca 2020 roku Weronika ważyła 46 kilogramów przy 170 centymetrach wzrostu. W środku lata jeszcze mniej: 44 kilogramy. Jakiekolwiek rozmowy na temat spadku masy ciała kończyły się wybuchem złości ze strony dziewczyny. Marta uznała, że spróbuje dotrzeć do córki w odrobinę przyjemniejszych okolicznościach, i zorganizowała babskie wakacje nad morzem.

Miało być miło i bezstresowo: plaża, plotki, długie spacery, puszyste gofry i lody czekoladowe. Jest szorstko, niewygodnie i nad wyraz emocjonalnie. Za każdym zgrzytem stoi jedzenie. Weronika raczej dłubie w talerzu, niż nabiera kęsy. Unika mięsa, zasłaniając się troską o los zwierząt, a gdy zdecyduje się na gofra, to później kategorycznie odmawia gałki lodów.

Marta już widzi, że mają problem. Mówi i myśli o tym w liczbie mnogiej – to dla niej oczywiste, że kłopot córki jest również jej zmartwieniem.

Tymczasem pojawiają się wyniki rekrutacji.

– Dostałam się! – krzyczy z radości Weronika, zrywając się z leżaka.

Marta cieszy się razem z córką. Jest z niej dumna, chociaż nie byłaby zawiedziona, gdyby Wera dostała się do gorszej szkoły. Proponuje uczczenie sukcesu. Najchętniej zabrałaby ją do dobrej restauracji i pozwoliła zamówić wszystko, na co miałaby ochotę.

– Nieee – odmawia przyszła licealistka i zmienia temat.

Marta czuje w głowie coraz większy mętlik. Pozornie wszystko gra: córka osiągnęła sukces, na który ciężko pracowała przez prawie rok, razem wylegują się na plaży, a niedługo wrócą do domu, w którym będzie czekał Sebastian.

– Nie kupię ci żadnych nowych ciuchów, jeśli nie zaczniesz jeść! – Marta następnego dnia próbuje wskórać coś szantażem.

– Aha.

– Albo wypiszę cię z tańca!

– Yhm.

Marta załamuje ręce. Nie wie, co ma zrobić. Dziadek Weroniki mówił, że nie da się tak po prostu nie jeść. Kiedyś w końcu człowiek zgłodnieje.

*

Nowy rok szkolny 2020/2021 był specyficzny. Pandemia koronawirusa znowu zaczynała przybierać na sile, ale uczniowie, zgodnie z obietnicami ministra Przemysława Czarnka, wrócili do nauki stacjonarnej.

U Weroniki dzieje się teraz wiele dobrego: nowa szkoła, nowa przyjaciółka, nowe możliwości. Marta bacznie obserwuje zachowanie córki, szczególnie jej nastawienie do jedzenia. Szybko zauważa różnice. Apetyt chyba troszkę się zwiększył. Waga podskoczyła do 49 kilogramów. Wrócił okres.

– Światełko w tunelu – cieszy się, rozmawiając z Sebastianem.

Radość nie trwa długo. Pod koniec października rząd ogłasza powrót do nauki zdalnej. Najpierw na kilkanaście dni, a później systematycznie wydłuża ten czas o kolejne tygodnie. Weronika znowu jest skazana na przesiadywanie w swoim pokoiku.

– I wtedy zaczął się koszmar – mówi mi z całą stanowczością jej matka.

Myśli Weroniki krążą już tylko wokół nauki i odchudzania. Pomija posiłki, liczy każdą kilokalorię, sprawdza wszystkie etykiety, waży się kilka razy dziennie, ogranicza picie wody, zaczyna chodzić na długie i intensywne spacery z psem. Ukochany buldożek francuski z trudem nadąża. Pewnego dnia, po przejściu dziesięciu kilometrów, zaczyna wyraźnie słabnąć. Niewiele brakowało, a padłby z wycieńczenia.

Weronika ubolewa, że zawieszono zajęcia taneczne. Były kolejną okazją do spalania kilokalorii. Dochodzi do wniosku, że trzeba zacząć intensywnie ćwiczyć w domu. W sieci znajduje nagrania instruktażowe. Zawsze wybiera ekstremalne zestawy.

Marta denerwuje się, widząc kruche ciało córki oblane potem. Zabrania jej ćwiczyć. Bezskutecznie. Wystarczy, że wyjdzie na godzinę do sklepu, a Wera w tym czasie odpala YouTube’a w telefonie i robi katorżniczy trening, po którym z trudem łapie oddech.

– Co ty wyprawiasz?! – krzyczy Marta, stojąc na progu z siatkami.

– Mamo, ja się czuję świetnie! Naprawdę świetnie! – odpowiada Weronika i na dowód zaczyna robić pajacyki na środku pokoju.

Bezsilność przytłacza matkę. Tak bardzo chciałaby odzyskać dawną córkę, ale nie wie jak. Psycholog, do którego tymczasem zapisała Weronikę, sugeruje, że najlepszym wyjściem będzie szpital psychiatryczny. Tam anorektyczki i anorektycy muszą jeść i tyć, żeby uzyskać wypis do domu. W oswojeniu się z tą myślą ma pomóc spakowana walizka na środku pokoju. Wera jednak nie podporządkowuje się zaleceniu.

– Pójdziesz do szpitala! Nie żartuję! – Marta zaczyna straszyć córkę, chociaż sama nie wierzy w swoje słowa.

– Odwal się ode mnie! Jak możesz tak mówić! Jesteś pojebana! Nienawidzę cię! – wrzeszczy Weronika, po czym rzuca się z pieścami na Martę, szarpie ją, obrzuca epitetami, których nie chciałaby usłyszeć żadna mama.

Marta również jest jak w amoku. Nie wie, co się dzieje, nie pojmuje, jak mogło do tego dojść. Ukochana córka, która jeszcze nie tak dawno tuliła się do niej wieczorami, teraz ostentacyjnie ją odpycha i kipi złością. W głowie pojawia się obawa, że to może diabeł wstąpił w Weronikę i ją opętał. Dziś Marta wstydzi się tamtej myśli, lecz wtedy poważnie się nad tym zastanawiała.

Weronika chudnie na jej oczach. Marta płacze. Co ma zrobić? Psycholog załamuje ręce, psychiatra twierdzi, że to etap, w którym nie obejdzie się bez szpitala psychiatrycznego.

"Oddać własne dziecko? Moją najdroższą, zdolną, córeczkę?" – biczuje się w myślach. Weronika cały czas idzie w zaparte, że nie potrzebuje pomocy. Wmawia mamie, że to ona ma problem, bo ubzdurała sobie w głowie chorobę córki. Brnie w to długo, ale w połowie lutego pęka. Dzwoni do Marty, gdy ta jest w pracy. "Mamo, błagam cię, przyjedź, bo ja nie jestem w stanie już nawet zjeść jogurtu".

Marta wchodzi do mieszkania i widzi córkę skuloną na kuchennej podłodze – kruchą postać, która dygocze ze strachu i cicho łka. Na stole leży skyr w wersji light. Jest podziobany łyżeczką, tak jakby ktoś próbował nabierać jak najmniejsze porcje. Ten obraz Marta zapamięta na długo. Patrząc na córkę, widzi w niej jaszczurkę. Odznaczający się kręgosłup, sucha skóra, wyłupiaste, zapłakane oczy.

Weronika waży 38 kilogramów. Kilka dni później trafi do szpitala psychiatrycznego dzięki niezłomności swojej matki.

