Wiek emerytalny w Polsce i Europie. Twardo idziemy pod prąd

Wiek emerytalny w Polsce, w 2017 roku po krótkim okresie podwyższenia, powrócił do poprzedniego poziomu: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Został obniżony jako realizacja obietnicy wyborczej koalicji rządzącej, która rok wcześniej wygrała wybory. Stało się to pomimo tego, że w tym samym czasie wszędzie w Europie trwało jego stopniowe podwyższanie.

Dlaczego wszyscy (poza nami) podnoszą wiek, w którym pracownicy przechodzą na emeryturę? Są tego przynajmniej 2 powody:

sytuacja gospodarcza i demograficzna państw: zmniejsza się grupa społeczeństwa w wieku produkcyjnym. Coraz mniejsze grono ludzi pracujących musi utrzymać rosnącą liczbę emerytów,

podnosi się średnia długość życia - wypracowana emerytura musi wystarczyć na pokrycie większej liczby lat życia, do tego osoby przechodzące na emeryturę są w coraz lepszej kondycji, co pozwala na dłuższą pracę.

Wiedzą o tym rządy państw, które realizują proces podnoszenia wieku emerytalnego. W większości krajów europejskich już dziś pracuje się do 67 roku życia. Dodatkowa zmiana w stosunku do działań polskich jest taka, że na Zachodzie następuje zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Nowy wiek emerytalny pilnie potrzebny! Bo nie da się żyć z tak niską emeryturą

Pod koniec zeszłego (2021) roku, Instytut Badań Pollster zapytał Polaków czy zgodziliby się na dłuższą pracę, gdyby wiązałoby się to z wyższą emeryturą

71 proc badanych odpowiedziało: nie,

tylko 29 proc. odpowiedziało: tak.

- Część z nas nie ma chęci na długą pracę, a inni wykonują zawody wymagające siły fizycznej, ale moim zdaniem społeczeństwo nie ma świadomości wyzwań przyszłości – powiedział w rozmowie z Super Ekspresem prezentującym wyniki badania, ekonomista Marek Zuber. – Za kilkanaście lat emerytury będą o połowę niższe niż obecnie, bo pogłębia się kryzys demograficzny. Gdyby zapytać respondentów, czy chcą mieć bardzo niskie świadczenia, czy podwyższonych wiek emerytalny, wyniki sondażu byłyby inne – dodał ekspert.

Stopa zastąpienia w Polsce czyli pierwsza emerytura, która zastąpiła ostatnią pensję, w 2019 r wynosiła 54 proc. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), za 30-40 lat będzie wynosiła jedynie 25 proc. i będzie najniższa w Europie. Będzie to oznaczało, że po przejściu na emeryturę nasze dochody spadną o 75% względem ostatniej pensji!

Jedynym sposobem zaradzenia tej sytuacji i podniesienia swojego świadczenia i standardu życia jest dłuższa praca.

Wybory parlamentarne 2023 - PIS nie zaryzykuje utraty poparcia. Chcesz dostawać więcej? Zrób to sam.

Po wstępnym zaakceptowaniu przez Komisję Europejską polskiego, Krajowego Planu Odbudowy, na początku czerwca tego roku, coraz więcej dowiadujemy się o tym co kryje dokument. Między innymi rząd zobowiązał się do przedstawienia KE w IV kwartale 2024 r. raportu kroków, jakie podjął w celu podniesienia efektywnego wieku emerytalnego.

- Gdy mówimy o środkach z KPO, opozycja zaczyna opowiadać, że chcemy wydłużyć wiek emerytalny. Nic bardziej błędnego. Przywróciliśmy wiek emerytalny nie po to, by go wydłużać - powiedziała otwarcie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas otwarcia II Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targi Seniora „Silver Silesia"

To prawda, rząd nie planuje ustawowego podniesienia wieku emerytalnego. Zamiast tego na pracowników przerzuca decyzję kiedy planują przejść na emeryturę. Jeśli tylko pozwoli im na to zdrowie, będą zmuszeni pracować dużo dłużej, bo głodowa emerytura nie będzie pozwalała nawet na skromne życie na starość.

Dziś najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł. Ile będzie wynosiła za 40 lat jeśli sami nie zdecydujemy się pracować dalej, pomimo osiągnięcia uprawnień emerytalnych? Lepiej nie liczyć.

Warto jednak pamiętać, że każdy rok pracy dłużej, jak wynika z danych Money.pl, to podniesienie emerytury o 10-15 proc.

- Jeśli wstrzymamy się z taką decyzją (przejścia na emeryturę - przyp. redakcji) 5-6 lat wówczas możemy podwoić nasze świadczenie. - wyjaśnia na łamach Money.pl szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

