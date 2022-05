Powtórzy sukces Chyłki? Nowy serial o intrygach polskiej władzy na podstawie powieści Mroza

"Wotum nieufności" - ruszyły zdjęcia na planie nowego serialu

Serial "Wotum nieufności" to najnowsza produkcja, nad jaką pracuje Polsat. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska, jak Antoni Pawlicki, Katarzyna Dąbrowska, Zosia Wichłacz, Leszek Lichota, Anna Mrozowska, Dorota Kolak, Józef Pawłowski, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski i Piotr Głowacki. Reżyserią zajął się Łukasz Palkowski, a za produkcję odpowiada PCP Films.

Dramat, którego akcja rozgrywa się w świecie polskiej polityki

Akcja serialu "Wotum nieufności" rozpoczyna się w momencie rezygnacji prezydenta z urzędu. O fotel głowy państwa zaczynają walczyć marszałek Sejmu Daria Seyda (w tej roli Katarzyna Dąbrowska) oraz poseł prawicy Patryk Hauer (zagra go Antoni Pawlicki). Podczas prac komisji śledczej Hauer odkrywa polityczny spisek, sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer są po przeciwnych stronach sceny politycznej, ale połączy ten sam cel - odkryć i ujawnić, kto stoi za spiskiem.

Remigiusz Mróz - książki na małym ekranie

Remigiusz Mróz to pod kilkoma względami prawdziwy rekordzista. Autor ma na swoim koncie ponad 40 powieści, co biorąc pod uwagę jego wiek (35 lat) i fakt iż pierwszą z nich opublikował w 2013 roku, daje średnio ok. 10 powieści na rok. Pisarz uchodzi także za jednego z najpoczytniejszych współczesnych autorów w Polsce. Mróz może pochwalić się także sporą liczbą ekranizacji swoich dzieł.

W Playerze dostępnych jest pięć sezonów serialu "Chyłka" (z Magdaleną Cielecką w roli głównej), które cieszą się taką popularnością wśród widzów, że TVN zapowiedział realizację kolejnej serii.

Na początku stycznia w ofercie Playera pojawił się także "Behawiorysta" z Robertem Więckiewiczem w roli głównej.

W kwietniu zaś Netflix wśród swoich nowych polskich produkcji zapowiedział serial na motywach powieści „Detektyw Forsta" Remigiusza Mroza. Jesienią 2021 roku autor sprzedał prawa do ekranizacji horroru "Czarna Madonna", na jego podstawie ma zostać nakręcony serial fabularny. Natomiast w marcu tego roku poinformował o sprzedaży praw do ekranizacji serialowych jego powieści science fiction „Chór zapomnianych głosów" i „Echo z otchłani". Realizacją mają się zająć firma Platige Image i dom produkcyjny Dobro.