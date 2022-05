"Bolivar" - kolumbijski serial kostiumowy latem w TVP. Dorówna popularnością tureckim produkcjom?

"Bolivar" - serial o wenezuelskim Wyzwolicielu

"Bolivar" to hiszpańskojęzyczna propozycja prosto z Kolumbii opowiadająca o życiu Simona Bolivara. Wenezuelski przywódca, zwany Wyzwolicielem (El Libertador).

w 1811 roku został oficerem wojsk powstańczych walczących z okupującą Amerykę Południową Hiszpanią.

W 1819 roku został prezydentem wyzwolonej Republiki Wenezueli, jednak na tym nie skończył swojego marszu ku wolności Ameryki Południowej. W ciągu 6 lat jego wojska wyzwoliły spod panowania Hiszpanów kolejne kraje: Kolumbię, Ekwador i Peru.

Bolívar dążył do stworzenia federacji wszystkich państw pohiszpańskiej Ameryki Południowej. Udało mu się to tylko częściowo przez utworzenie w 1819 roku Federacji Wielkiej Kolumbii, w skład której weszły Wenezuela, Kolumbia, Ekwador i Panama. Trudności w sprawowaniu władzy nad olbrzymim państwem, popychały Bolívara do rządów autokratycznych i dyktatorskich, jakie prowadził od 1828. Zraził sobie w ten sposób nawet przychylne mu dotąd kręgi społeczeństwa i najbardziej oddanych mu przyjaciół.

W styczniu 1830 dokonany został nieudany pucz i zamach na życie Bolívara. W ich następstwie Bolívar w marcu przekazał urząd prezydenta na rzecz generała Domingo Caycedo. Wielka Kolumbia podzieliła się z powrotem na Wenezuelę, Ekwador i Kolumbię. "Wyzwoliciel" zmarł na gruźlicę w 1830 roku.

"Bolivar" - kiedy nowy serial będzie emitowany w TVP1?

"Bolivar" to składająca się z 63 odcinków produkcja z 2019 roku stworzona przez Juanę Uribe

W głównej roli występuje Luis Geronimo Abreu. Młodego Bolívara zagrał José Ramón Barreto. Z kolei w dziecięcą wersję głównego bohatera wcielił się Maximiliano Gómez.

Serial "Bolivar" zadebiutuje w na antenie TVP1 20 czerwca. Premierowe odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 21.05 oraz od piątku do niedzieli o 20.35.

Serial "Bolivar" jest także dostępny w serwisie Netflix.

"Bolivar" powtórzy sukces "Wspaniałego stulecia"?

Umiejscowienie nowej produkcji w codziennym prime timie może świadczyć o tym, że TVP wierzy w jej sukces. Ogromna popularność, jaką cieszyły się takie seriale, jak "Wspaniałe stulecie", czy "Zniewolona" daje nadzieje na to, że i kolumbijska kostiumowa opowieść o słynnym przywódcy spotka się z ciepłym przyjęciem widzów TVP.