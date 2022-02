Przed nami ostatni tydzień karnawału, który rozpocznie się jednym z najbardziej smakowitych dni w roku – tłustym czwartkiem. W 2022 roku pączkowe święto będzie miało miejsce już 24 lutego. Tego dnia statystyczny Polak zjada średnio 2,5 tego smakowitego ciastka. Wielu spałaszuje ich o wiele więcej. Jak przeżyć tłusty czwartek i nie obciążyć nadmiernie organizmu?

Jak spalić kalorie z jednego pączka? Podpowiadamy!

W zależności od sposobu przygotowania i składu, jeden pączek zawiera od 250 do nawet 400 kalorii (czyli prawie tyle, co porządny obiad!) i powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. Poziom ten równie gwałtownie spada, dlatego w tłusty czwartek raczej nie poprzestajemy na jednej słodkości, co chwila mamy ochotę na więcej.

Tłusty czwartek jest tylko raz do roku, na pewno nie przytyjemy od jednodniowego obżarstwa. Mimo to warto wiedzieć, jak pozbyć się nadmiaru kalorii, żeby w tłusty czwartek być fit. A wystarczy od kilkunastu do kilkudziesięciu minut aktywności fizycznej.

Jak spalić 1 pączka? Mamy kilka praktycznych rozwiązań! Zakładając, że zjedzony w tłusty czwartek pączek ma ok. 300 kalorii, możemy spalić je w ciągu:

12 minut wchodzenia po schodach,

20 minut biegania,

40 minut aerobiku,

50 minut jazdy na rowerze,

60 minut robienia zakupów,

60 minut tańca,

75 minut szybkiego spaceru,

90 minut odkurzania,

120 minut pracy na komputerze.

Istnieją też rozwiązania dla leniwych na tłusty czwartek. Kalorie z jednego pączka spalimy bowiem w ciągu 120 minut namiętnego pocałunku, 180 minut kąpieli w wannie, 290 minut snu i 600 minut oglądania telewizji (pod warunkiem, że w trakcie seansu nie podjadamy!).

Dietetyczne pączki na tłusty czwartek. Sprawdź jak pozostać fit w dzień łasuchów

Przygotowane z ciasta drożdżowego, smażone na głębokim tłuszczu i pełne cukru pączki to prawdziwa bomba kaloryczna. Nie musimy jednak decydować się na najbardziej niezdrową opcję. Kaloryczność pączków wzrasta w zależności od sposobu ich przygotowania (mogą być smażone albo pieczone) i składników (najbardziej kaloryczne są pączki polane lukrem, z nadzieniem z karmelu, ajerkoniaku, czekolady czy budyniu).

Dlatego, jeśli chcemy aby nasz tłusty czwartek był fit, zdecydujmy się na pączki pieczone, najlepiej nadziewane marmoladą albo dżemem, które zawierają mniej cukru, niż bita śmietana czy czekolada. Jeśli wolimy w smaku smażone słodkości, zwróćmy uwagę na ich kolor – te ciemniejsze były dłużej smażone, dlatego zawierają więcej tłuszczu.

Jeśli w tłusty czwartek sięgamy po kolejnego już pączka, ponieważ czujemy głód, spróbujmy go zastąpić pełnoziarnistym pieczywem bądź porządnym obiadem – dłużej nie odczujemy głodu, zatem ochota na tłuste słodkości ostatkowe także odpuści.

Jeśli nie udało się ograniczyć spożycia tłustych słodkości w tłusty czwartek, nie przejmujmy się – następnego dnia możemy zdecydować się na nieduże, lekkostrawne posiłki, które zbalansują czwartkowe obżarstwo.