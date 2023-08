Beskidy. Górale zadowoleni. Mimo pogody "w kratkę" turyści dopisali

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

– Pogodowo pierwszy miesiąc wakacyjny nie był zły. Frekwencja - można powiedzieć – zadowala, choć nie jest jeszcze taka, jak przed pandemią. Zapewne również inflacja sprawiła, że ludzi przyjechało jednak nieco mniej – powiedział PAP Tadeusz Papierzyński.

Przedstawiciel magistratu w Wiśle dodał, powołując się na swoje rozmowy z branżą hotelarską, iż niektóre obiekty miały obłożenie poniżej średniej, ale dla wielu lipiec był bardzo dobrym miesiącem. – Tak naprawdę dziś bardzo wiele zależy od działań marketingowych i promocyjnych – ocenił Papierzyński.

Jak zaznaczył, w Beskidach można dostrzec pewien trend: goście bardziej majętni nie odczuwają inflacji i frekwencja w hotelach o wyższym standardzie była w pierwszym miesiącu wakacji wysoka. Mniej zamożni turyści są bardziej oszczędni.

- Wśród właścicieli kwater, agroturystyki, ośrodków wczasowych rywalizacja o klienta była większa. Goście nierzadko wykupywali jedynie noclegi, bez wyżywienia lub tylko ze śniadaniem. Żywią się samodzielnie; wynajmują apartamenty i sami przygotowują posiłki. Rzadziej stołują się na mieście. Potwierdzają to przedstawiciele branży gastronomicznej, którzy nam mówią, że dla nich sezon jest słabszy. Odczuwają, że ludzie mają mniej pieniędzy i bardziej oszczędnie je wydają – powiedział przedstawiciel magistratu w Wiśle.

Skróciły się pobyty

Jego zdaniem zauważalny jest też inny trend: pobyty są krótsze. - Goście najczęściej nie przyjeżdżają na cały tydzień, lecz na cztery, pięć dni – wskazał Tadeusz Papierzyński.

Urzędnik podkreślił, że – patrząc z perspektywy obaw branży z początku wakacji – lipiec nie był złym miesiącem. - Trzeba też pamiętać, że u nas sezon wakacyjny rozkręca się tak naprawdę od drugiej połowy lipca. Teraz, gdy odbywał się Tydzień Kultury Beskidzkiej, frekwencja była znakomita - i w mieście, i w amfiteatrze. Nie odwoływano rezerwacji z powodu ostrzeżeń meteorologów. Jeśli sierpień będzie taki, jak lipiec, to będzie dobrze – podsumował.

