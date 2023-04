Zobacz wideo

Do strzelaniny doszło w sobotę około godz. 22.30 czasu lokalnego (niedziela godz. 5.30 w Polsce) w studiu tańca podczas przyjęcia urodzinowego, zorganizowanego przez 16-latkę.

"Będziemy nadal pracować w bardzo metodyczny sposób, aby przyjrzeć się faktom i zadoŚćuczynić sprawiedliwości" - zapewnił cytowany przez Reutersa sierżant Jeremy Burkett z Agencji ds. Egzekwowania Prawa w Alabamie.

Władze nie podały dotąd żadnych informacji na temat przebiegu strzelaniny i jej motywu, ani też, czy podejrzany został zabity lub aresztowany. Zdaniem Burketta nie ma już żadnego zagrożenia dla społeczności.

- Do czego doszedł nasz naród, kiedy dzieci nie mogą bez obaw uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym?" – oświadczył w niedzielę prezydent Joe Biden.

Nazwał rosnącą przemoc z użyciem broni w USA "oburzającą i nie do przyjęcia". Wezwał Kongres do uchwalenia ustaw, które uczyniłyby producentów broni palnej bardziej odpowiedzialnymi za przemoc z użyciem broni, zakazały sprzedaży broni szturmowej i magazynków o dużej pojemności, a także wymagały bezpiecznego przechowywania broni palnej i sprawdzania przeszłości kryminalnej jej nabywców.

Pastor Pierwszego Zboru Chrześcijan Baptystów w Dadeville, Ben Hayesm, który jest kapelanem drużyny amerykańskiego futbolu szkoły średniej w Dadeville, poinformował, że jednym z zabitych jest brat solenizantki, Philstavious Dowdell, który był czołowym graczem tego zespołu.

Na prośbę policji Hayesm udał się do szpitala Lake Martin Community, aby pomóc w kontroli tłumu i udzielić wsparcia duchowego uczniom.

"To bardzo bliska, zgrana społeczność. Każdy zna każdego. Jest to tym bardziej trudne do zniesienia, ponieważ wpływa na całą społeczność. Znałem te dzieci osobiście" – cytuje CNN pastora.

Wyjaśnił on, że obecnie ludzie są w szoku, pełni smutku, oddają się modlitwie. Trudno jednak przewidzieć jak z czasem zareagują.

"Myślę, że prawdopodobnie później przyjdzie gniew" – zaznaczył pastor.

DJ na przyjęciu urodzinowym, Keenan Cooper, mówił, że nie zauważył żadnych kłótni zanim wybuchła strzelanina.

- To było okropne widzieć wszystkie dzieci, które zostały postrzelone i te, które są martwe. Wszyscy, którzy patrzyli na ciała leżące przy drzwiach wejściowych, będą prawdopodobnie mieć traumę – podkreślił DJ.

Szef policji w Dadeville Jonathan L. Floyd apelował, aby nie oceniać "miasta i jego wspaniałych ludzi" przez pryzmat tragicznego wydarzenia.

- To, z czym mieliśmy do czynienia, to coś, czego żadna społeczność nie powinna doświadczyć – dodał Floyd.

W USA doszło w pierwszych 15 tygodniach 2023 roku do co najmniej 162 masowych strzelanin - wynika z danych GVA, organizacji non-profit monitorującej przejawy przemocy z użyciem broni palnej w Ameryce.

