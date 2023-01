Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Trwa kolejny finał. Ile pieniędzy już zebrano?

Zobacz wideo

31. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! W niedzielę rano wielkie kwestowanie otworzył szef orkiestry, Jerzy Owsiak. - Chcemy wygrać z sepsą i na pewno wygramy. Chcemy pokazać, że my, Polacy, jesteśmy pełni energii i empatii - powiedział Owsiak.

Po godzinie 17 licznik na stronie 31. Finału WOŚP przekroczył już 70 000 000 zł.

Czy orkiestrze znów uda się pobić rekord? Przypomnijmy, w 2022 roku udało się zebrać aż 224 miliony 376 tysięcy 706 złotych i 35 groszy. 30. finał WOŚP grał dla okulistyki dziecięcej.

TOK FM gra z WOŚP

Jak co roku TOK FM gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem zachęcamy do udziału w aż dziewięciu licytacjach! Na najhojniejszych darczyńców czeka limitowana seria kaw do "Poranka TOK FM", udział w audycji "Kultura osobista", w której gościem specjalnym będzie Agnieszka Holland, płyta Sokoła z podpisem artysty oraz Adama Bodnara, a także wiele innych atrakcji.

31. Finał WOŚP na walkę z sepsą. To podstępna choroba

- Nigdy nie wiemy, jak infekcja może się zakończyć. Do czego doprowadzi wniknięcie bakterii, grzyba czy wirusa. Może być to - mówiąc językiem wojskowym - albo incydent przygraniczny, albo wojna. I sepsa jest właśnie taką wojną - mówiła w TOK FM prof. Marzena Zielińska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tegoroczny 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony jest walce właśnie z sepsą.

