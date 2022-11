We wtorek 22 listopada w Internecie pojawiło się trwające siedem i pół minuty nagranie na którym słychać mężczyznę, podającego się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który pyta prezydenta Andrzeja Dudę o sytuację po wybuchu rakiety w Przewodowie w województwie lubelskim. Rozmowa odbywa się w języku angielskim.

Prezydent Polski mówi o szczegółach sytuacji w Przewodowie i o możliwych przyczynach. Opowiada też o innych rozmowach, które prowadził w tej sprawie.

— Wierz mi, jestem bardzo ostrożny. Nie winię Rosjan, to jest wojna. Myślę, że obie strony będą się wzajemnie obwiniać za tę wojnę. Myślisz, że chcę wojny z Rosją? Nie, nie chcę tego. Nie chcę wojny z Rosją i jestem niezwykle ostrożny, proszę mi wierzyć, niezwykle ostrożny — powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Rosjanami.

Prezydent Andrzej Duda wkręcony. Kancelaria Prezydenta potwierdziła zaistniałą sytuację

- Po eksplozji rakiety w Przewodowie, w czasie trwających łączeń z głowami państw i szefów rządów doszło do połączenia z osobą podającą się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W trakcie połączenia prezydent Andrzej Duda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę. Po tym połączeniu KPRP niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające — czytamy we wtorkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta na Twitterze.

Jak przypomina portal tvn24.pl był to już drugi przypadek, kiedy prezydent Polski dał się wprowadzić w błąd rosyjskim youtuberom. W 2020 roku przez 11 minut rozmawiał z mężczyzną, który podawał się za sekretarza generalnego ONZ António Guterresa.

Rozmowa Dudy z rosyjskimi youtuberami. Sprawę komentują politycy

- Zastanawiam się, czy za taką recydywę powinien wywalić połowę kancelarii, czy sam siebie — napisał Radosław Sikorski.

- Wstyd i niedowierzanie! Recydywa kancelarii Prezydenta RP, która dopuściła do fałszywej rozmowy głowy państwa z osobą podającą się za Prezydenta Francji! @AndrzejDuda ujawnia tajemnice państwowe rosyjskim trollom i zamiast przeprosić od tygodnia, on i kancelaria milczy! - napisał na Twitterze Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Andrzej Duda nagranie. Politycy opozycji nie zostawiają suchej nitki

- Służby Prezydenta RP na które płacimy setki milionów dopuszczają do tego, że jacyś oszuści podający się za Prezydenta Francji uzyskują od PAD pełne sprawozdanie z rozmów pomiędzy sojusznikami. I to w tak zapalnym momencie. Nasze Państwo jest w ruinie – napisał na Twietterze Roman Giertych.

- Rozmowa prezydenta Dudy z rosyjskimi blogerami, podającymi się za Prezydenta Francji, to kompromitacja służb specjalnych i porażka instytucji, które powinny dokładnie sprawdzać, kogo dopuszczają do głowy państwa. Uderza to w nasze bezpieczeństwo i opinie w oczach sojuszników - ocenił Tomasz Trela z Lewicy.

- Rosyjski kabareciarz, po uderzeniu rakiety w Polskę, dzwoni sobie do Prezydenta Polski pogadać o Bidenie, NATO i najbliższych planach Pana Prezydenta. I Pan Prezydent gada. Ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości? — zapytał Bartosz Arłukowicz z PO.

Eksplozja w Przewodowie. Prezydent Andrzej Duda przeprowadził wiele rozmów

We wtorek, 15 listopada w woj. lubelskim doszło do wybuchu w Przewodowie. W tym dniu wojska rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż w Przewodowie, wsi leżącej blisko granicy z Ukrainą - spadła rakieta. W wyniku wybuchu zginęło dwóch Polaków. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

W związku z eksplozją, prezydent Andrzej Duda odbył wówczas liczne konsultacje międzynarodowe m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem, z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Kancelaria Prezydenta przekazała PAP, że Andrzej Duda rozmawiał także z Emmanuelem Macronem. Rozmowa miała miejsce w środę 16.11. rano.

Źródło: PAP/ Onet.pl/ Tvn24.pl