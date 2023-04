To gra zespołowa, która karmi się milczeniem. Co trzeba wiedzieć o mobbingu? 8 ważnych punktów

Oddajemy w Wasze ręce krótki informator na temat mobbingu, przygotowany specjalnie dla tokfm.pl przez Dominikę Sadowską, ekspertkę z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego, inicjatorkę i założycielkę Divercity+. Dominika Sadowska jako ekspertka występuje w radiowym serialu dokumentalnym Michała Janczury "Paragraf 2". Posłuchaj >>

Mobbing może dosięgnąć także Ciebie

To nieprawda, że mobbingu doświadczają inni i to tylko, jeśli są to osoby słabe, naiwne, prostolinijne. To nieprawda, że jeśli jesteś osobą asertywną, żywiołową, kierującą zespołem, mobbing Cię ominie. Mobbing może dosięgnąć każdej i każdego. Masz wątpliwości, czy zachowania lub sytuacje, których doświadczasz w pracy są OK? Zdobywaj wiedzę - zacznij czytać, szukać informacji, dowiadywać się - nazwij to, co się dzieje.

Mobbing to nie jest grypa - sam nie minie

Nie łudź się, że "to minie", że "trzeba przeczekać". Ważne jest działanie. Jeśli zadajesz sobie pytanie: ile jeszcze wytrzymam?, zamiast: jak mogę sobie pomóc? - prawdopodobnie już teraz potrzebujesz pomocy. Zbuduj system wsparcia - idź do lekarza pierwszego kontaktu, umów się do psychologa, powiedz bliskim Tobie osobom, co się dzieje, zbuduj zaplecze psychologiczne i społeczne.

Mobbing wymaga granic

Wzmacniaj siebie - sprawdź, co Ci służy. Może potrzebujesz kursu z asertywności, może z otwartej komunikacji, może potrzebujesz zbudować swoją wartość w relacjach poza pracą - wolontariat? A może potrzebujesz więcej spać? Może posłuży Ci bachata albo wyjazd w góry? Wypróbuj różne scenariusze, wzmacniaj się nie tylko w pracy.

Mobbing zwykle jest grą zespołową

Tylko do pewnego momentu mobbing rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. Zwykle inne osoby z Twojego otoczenia zaczynają dostrzegać, co się dzieje. Jak spowodować, by nie przyłączyły się do osoby stosującej mobbing? Wypróbuj nazywanie rzeczy po imieniu. Nie bój się określeń: przemoc, mobbing, molestowanie. Używaj pojęć: świadek mobbingu, świadkini przemocy - jasne nazwanie roli pomaga też innym odnaleźć się w sytuacji.

Mobbing karmi się milczeniem

Bywa, że kultura organizacji sprzyja mobbingowi, że przyzwala na przemoc stosowaną przez wszystkich albo tylko przez wybranych, że w pracy są "święte krowy", że uzasadniana jest wyższym dobrem czy celem. Nie musisz się na to godzić, nie musisz pozostawać biernym, gdy mobbing stosowany jest wobec Ciebie albo innych. Boisz się odwetu? Poszukaj innych osób, które doświadczają takich zachowań. Buduj koalicję.

Mobbing zostawia ślady

Są to przede wszystkim ślady w Twojej psychice. Dokumentacja lekarska może być ważnym dowodem, np. opinia psychologa, zaświadczenie od psychiatry o leczeniu czy stanie zdrowia. Jakie inne dowody możesz gromadzić? Zgrywaj do pliku smsy, emaile, wiadomości z whatsappa czy messengera, rób notatki, prowadź dziennik, w którym zgodnie z zasadą: opis sytuacji - opis zachowania - wpływ na Twoje samopoczucie będziesz opisywać to, co Cię spotkało. Być może kiedyś zdecydujesz się zrobić z nich użytek.

Mobbing wymaga reagowania

Po Twojej stronie stoi prawo. Zobacz, czy możesz zgłosić mobbing zgodnie z wewnętrzną procedurą w miejscu pracy, zobacz, czy masz możliwość zgłoszenia tej sytuacji anonimowo, może w Twojej organizacji jest osoba zaufania? Masz do dyspozycji też szereg pozaprocesowych środków. Możesz np. próbować mediacji, również przez osobę spoza organizacji, możesz zgłaszać potrzebę wsparcia w eskalującym konflikcie do HR, zobacz, czy masz wspierającego managera. Reaguj!

Mobbing to nie koniec świata

Szukaj alternatyw. Czy chcesz zostać w organizacji? W tym samym zespole? Popatrz na zmianę jako potencjalnego sprzymierzeńca. Bywa, że zmiana jest zawalczeniem o siebie - wcale nie musi być porażką.