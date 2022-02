Twój e-PIT 2022. Już można składać PIT-37 za 2021. Ministerstwo Finansów udostępniło wstępne rozliczenie

Rozliczenie PIT 2021 online jest już dostępne w usłudze Twój e-PIT

To kolejny rok, w którym Polacy mogą rozliczać się z pomocą internetowej platformy e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Daje ona dostęp do usługi Twój e-PIT (e-deklaracje gov), która skierowana jest do osób rozliczających się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-37, PIT-38 i PIT-36. Dzięki takiemu rozwiązaniu można złożyć PIT 2022 bez wychodzenia z domu i marnowania niepotrzebnego czasu na dojazdy.

Warto przy tym nadmienić, że Ministerstwo Finansów gwarantuje szybszy zwrot podatku (do 45 dni), tym podatnikom, którzy rozliczą się przez internet. Przy korzystaniu z formy papierowej często trzeba czekać nawet do 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Ponadto za pomocą platformy Twój e-PIT również możliwe jest przekazanie 1% podatku na wybraną organizację. Oprócz rozliczania PITu, w urzędzie online znajduje się też m.in. wykaz mandatów karnych, numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłaca się PIT, CIT i VAT) oraz e-mikrofirma (do generowania i wysyłania JPK).

Jak rozliczyć e-pity 2021 online?

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, trzeba zalogować się do Urzędu Skarbowego online. Można to zrobić na 3 sposoby:

1. Profil zaufany (login.gov.pl) - daje pełen dostęp do e-Urzędu Skarbowego

Kliknij przycisk "e-Urząd Skarbowy" i wybierz "Login.gov.pl". Na stronie login.gov.pl wybierz „Profil Zaufany" i w oknie logowania (po lewej stronie ekranu) wpisz nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło. Logowanie jest uwierzytelniane dwuetapowo, dlatego na numer telefonu przypisany do profilu przyjdzie SMS z kodem autoryzującym. Kod należy wpisać w oknie, które pojawi się na ekranie logowania, i kliknąć "Potwierdź".

2. Aplikacja mObywatel - daje pełen dostęp do e-Urzędu Skarbowego

Jeżeli logujesz się na komputerze, kliknij przycisk "e-Urząd Skarbowy" i wybierz opcję "mObywatel", następnie zaloguj się do aplikacji mObywatel i wybierz mObywatel (mTożsamość). Postępuj zgodnie z instrukcją skanowania kodu wyświetlaną na ekranie, aby zeskanować kod QR.

Jeżeli korzystasz ze smartfona, to na stronie gov.pl rozwiń menu i wybierz zaloguj się do "e-Urząd Skarbowy". Następnie kliknij mObywatel - aplikacja do logowania, skopiuj kod QR i otwórz aplikację mObywatel. W aplikacji należy wybrać opcję mObywatel (mTożsamość) i kliknąć w dolnym menu ,"Przekaż", a następnie "Instytucji lub firmie". Tam wklejasz skopiowany kod i klikasz "Gotowe" oraz "Potwierdzam". Na koniec nie zamykając aplikacji, wraca się na stronę urzędu.

3. Dane autoryzujące - daje dostęp wyłącznie do usługi Twój e-PIT

Kliknij przycisk "e-Urząd Skarbowy" wybierz opcję "Twoje dane podatkowe", wpisz numer PESEL lub NIP i datę urodzenia, następnie wpisz kwotę przychodu: z rozliczenia za 2020 rok oraz z jednej informacji od płatników za 2021 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy). Na koniec potwierdź to kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2020 rok.

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego za pomocą wybranej metody wystarczy wybrać usługę Twój e-PIT. Należy przy tym pamiętać, że nie dotyczy ona przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Od kiedy można składać PIT-37 za 2021? Najważniejsze terminy

Automatycznie wygenerowane e-deklaracje PIT pojawiły się w serwisie Twój e-PIT 15 lutego. Podatnik może je zaakceptować albo dokonać wybranych zmian, np. skorzystać z ulg i przekazać 1% podatku wybranej organizacji, a następnie przesłać rozliczenie do Urzędu Skarbowego.

Ostateczny termin składania deklaracji Mój e-PIT przypada 2 maja 2022 roku, ponieważ 30 kwietnia to sobota, a więc dzień wolny. Jeżeli podatnik nie wykona żadnej akcji do tego czasu, to KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowano na podstawie dotychczasowych danych. Oznacza to, że de facto zeznanie podatkowe rozliczy się samo i wciąż zostanie złożone w terminie.