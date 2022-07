Tramwaj do Wilanowa. Droga, ale ekologiczna inwestycja Warszawy. Oto trasa budowy planowanej linii

To najważniejsza inwestycja tramwajowa w Warszawie. Dzięki niej mieszkańcy stolicy pokonają trasę z Wilanowa do Śródmieścia w niecałe 30 minut. - Nowa trasa pozwoli mieszkańcom tej dzielnicy szybko i wygodnie dotrzeć do centrum po zielonych torach a wzdłuż trasy pojawi się aż 488 drzew. Koszt budowy to ponad 685 mln zł. ale otrzymamy do niej dofinansowanie unijne – mówił w marcu Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie, nowa linia tramwajowa o długości 7,5 km rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do Placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową.

Następnie linia będzie prowadzić prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów będzie u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Po podpisaniu umowy z Budimexem, wykonawcą linii tramwajowej do Wilanowa, trwają formalności związane z rozpoczęciem prac. Firma planuje zakończyć budowę nowej linii do przełomu 2023/2024 roku.

Tramwaj do Wilanowa. Tam już trwają prace drogowe. A to nie koniec

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa może być problematyczna dla warszawiaków, zwłaszcza mieszkańców Mokotowa, bo wiele ulic zostanie zwężonych i zamkniętych.

23 maja rozpoczęły się już pierwsze roboty budowlane na ul. Gagarina, związane z nową trasą tramwajową oraz kolektorem ściekowym. Ulica została zwężona do dwóch pasów w stronę Wisłostrady i do jednego w kierunku centrum. Zmiany objęły także skrzyżowanie z ul. Czerniakowską.

Na ul. Gagarina pomiędzy ul. Belwederską a Czerniakowską są realizowane dwie duże inwestycje. Pod ulicą powstanie kolektor ściekowy – tzw. Mokotowski Bis – natomiast na powierzchni ułożone zostaną tory tramwajowe, które będą częścią budowanej trasy do Wilanowa.

Tramwaj do Wilanowa. Potężne utrudnienia zaczną się już w sierpniu.

Jak podaje wyborcza.pl, urzędnicy przedstawili teraz mokotowskim radnym dalszy harmonogram prac i zakres utrudnień. Kolejny etap prac oznacza np. wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Sobieskiego, a potem zamknięcie ul. Puławskiej, jednej z głównych arterii miasta.

Roboty drogowe zaczną się już w sierpniu. Drogowcy najpierw zwężą ul. Sobieskiego i na odcinku Idzikowskiego – Chełmska zamkną wschodnią jezdnię. Ścieżka rowerowa również zostanie zamknięta. Dla kierowców dostępne będą tylko trzy pasy ruchu: dwa do Wilanowa i jeden do centrum.

Na przełomie sierpnia i września drogowcy rozpoczną też przebudowa ul. Puławskiej. Prace obejmą bardzo uczęszczany punkt na mapie miasta - zbieg ulic Goworka, Waryńskiego i Puławskiej.

Budimex planuje zamknąć też część ul. Goworka od ul. Klonowej i pozostawić po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Puławska zostanie wtedy odcięta od pl. Unii Lubelskiej a jej wschodnia jezdnia będzie kończyła się już przed skrzyżowaniem z Rakowiecką. Na jezdni obok samochody będą korzystać po jednym pasie w każdym kierunku.

Utrudnienia dla kierowców i paraliż komunikacyjny w stolicy mogą potrwać nawet 9 miesięcy.