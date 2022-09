- Od 26 września dostępna jest bezpłatna rządowa porównywarka cen cieplo.gov.pl - poinformowała we wtorek Cyfryzacja KPRM.

Ciepło.gov.pl. Jak działa porównywarka cen węgla?

- Portal służy prezentowaniu odbiorcom i klientom indywidualnym cen węgla oferowanego przez przedsiębiorców wpisanych na listę Pośredniczących Podmiotów Węglowych. Serwis zbiera informacje o punktach sprzedaży węgla, jego sortymencie, cenie oraz pochodzeniu - czytamy w portalu.

Na portalu można znaleźć dostawcę węgla w najbliższej lokalizacji oraz informacje o kosztach zakupu opału. Porównywarka pozwala klientom na weryfikację sprzedawcy i zaoszczędzenie czasu. Ma także pomóc uniknąć nadużyć oraz niesprawdzonych informacji.

- Porównywarka cen węgla jest też narzędziem promocyjnym dla sprzedawców. Daje możliwość dotarcia do dużej liczby klientów. Wpłynie na rozpoznawalność przedsiębiorcy w regionie oraz wzbudzi zaufanie do sprzedawcy, który w jasny sposób komunikuje swoje konkurencyjne ceny - wskazała Cyfryzacja KPRM.

Jak informuje PAP, rejestracja w rządowej porównywarce cen węgla cieplo.gov.pl jest dla przedsiębiorców obowiązkowa, co wynika z przepisów ustawy z dn. 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W środę 28 września o godz.11.40 najtańszy opał według wyszukiwarki kosztuje 2000 zł za tonę i jest dostępny Przeworsku, w województwie podkarpackim, najdroższy - 3996 zł. za tonę. Informacje dostępne na stronie pochodzą na ten moment z 73 składów.

Jak kupić węgiel? Węglokoks na telefon

Przypominamy również, że poza porównywarką, która ułatwia wybór najlepszych cen zakupu węgla, można też skorzystać ze sklepów m.in. PGG, Tauron albo Węglokoks Kraj.

W spółce Węglokoks Kraj można ustalić termin zakupu i odbioru węgla przez specjalną infolinię nr tel.: +48/32 717 11 00.

Ustalenie terminu zakupu i odbioru węgla jest możliwe od godziny 8:00 do 11:00:

wtorki – możliwość ustalenia terminu zakupu i odbioru Ekogroszku Skarbek luzem i w workach

środy – możliwość ustalenia terminu zakupu i odbioru Kostki i Orzecha.

Informacje, które należy podać przy zamawianiu węgla:

Imię i Nazwisko,

Numer PESEL,

Numer telefonu,

Sortyment,

Tonaż,

Adres e-mail.

W informacji na stronie internetowej spółka podkreśla, że infolinia służy jedynie możliwości ustalenia terminu zakupu i odbioru węgla w kopalni i tym samym nie są zawierane umowy sprzedaży węgla na odległość. Spółka informuje też, że przy zakupie obowiązuje cena węgla ustalona na dzień odbioru. https://www.weglokokskraj.pl/zakup-wegla-klient-indywidualny/

PGG ceny węgla 2022. Ile kosztuje tona węgla w sklepie PGG ?

W sklepie internetowym PGG dla klientów indywidualnych Polskiej Grupy Górniczej - oferowane są różne odmiany ekogroszku workowanego, także węgiel opałowy luzem.

Na dzień 28 września ceny węgla wyglądają następująco:

Pieklorz, Karlik Ekogroszek workowany - 1770 zł, tona

Pieklorz, Karlik Ekogroszek luz - 1520,00 zł/ tona

Greenpal Ekomiał - 1105 zł/tona

W e-sklepie PGG, węgiel można kupić tylko we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny jest do wyczerpania zapasu. Jednocześnie warto pamiętać, że spółka wprowadziła ostatnio limit, który wynosi 3 tony na osobę.

Cena węgla 2022. Jak kupić węgiel przez internet i na miejscu w Tauron?

Tauron w sklepie internetowym oferuje węgiel od 1450 zł za tonę. Podobnie jak w sklepie PGG, również w Tauronie sprzedaż możliwa jest przez internet.

- Sprzedaż w sklepie internetowym odbywa się we wtorki i czwartki, w ograniczonej ilości (do 2 palet z dostawą kurierem i do 4 palet odbiorem własnym) od godz. 17:00 do wyczerpania zapasu. Nie przyjmujemy do realizacji zamówień złożonych telefonicznie ani drogą mailową – czytamy na stronie sklepu Tauron.

