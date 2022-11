Tarcza antyinflacyjna obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie, jeśli rząd nie wydłuży jej po raz kolejny (a na pewno nie przedłuży jej w obecnym kształcie) to na stacjach benzynowych pojawią się ceny wraz z pełnym VATem 23%. Co to znaczy dla przeciętnego kierowcy? Jedno. Będzie drogo, jak nigdy dotychczas.

Dziennikarze serwisu auto-swiat.pl przeanalizowali sytuację na rynku paliw i nie mają dla kierowców dobrych wiadomości.

- To, że na stacjach paliw jest drogo, nie oznacza, że nie może być jeszcze drożej. Źle jest już dziś, bo według najnowszych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego ceny paliw netto w Polsce przekroczyły średnią unijną (104 proc. dla Pb95 i 102 proc. dla ON). Są wyższe niż w wielu innych europejskich krajach – czytamy w portalu.

Potwierdzają to dane z publikacji "Weekly Oil Bulletin" przygotowanej przez Komisję Europejską.

- Wynika z niej, że 31 października br. ceny benzyny w Polsce (1,01 euro za litr) nie tylko prześcignęły te w Niemczech (0,98 euro za litr), ale uplasowały się na 3. pozycji wśród krajów UE. Bez uwzględnienia podatków litr Pb95 kosztuje więcej tylko w Danii (1,03 euro za litr) i Estonii (1,04 euro za litr)! Olej napędowy mamy nieco tańszy (1,27 euro za litr) w skali UE – droższy jest w Luksemburgu, Grecji, Niemczech, Finlandii i Belgii – czytamy na stronie auto-swiat.pl.

Aktualne ceny paliwa na stacjach od 7 do 13 listopada 2022

Według danych portalu e-petrol.pl średnie ceny paliw na polskich stacjach w tygodniu od 7 do 13 listopada 2022 wynoszą:

Pb98 - 7,29-7,42 zł

Pb95 - 6,54-6,67 zł

Diesel - 7,88-8,02 zł

LPG - 2,93-3,02 zł

Dlaczego ceny paliwa w Polsce są tak wysokie? Ekonomiści wyjaśniają

Ekonomiści uważają, że drogie paliwa w naszym kraju to pokłosie m.in. odejścia od importu ropy i paliw z Rosji.

- Rafineria, na przykład płocka, sprzedaje paliwo po cenie takiej, która równoważy cenę paliwa sprowadzonego z zagranicy. Oprócz ceny ARA bierze się też pod uwagę koszty dowiezienia paliwa w określone miejsce. A te koszty od czasów wojny wzrosły. My wcześniej sprowadzaliśmy paliwo z kierunku wschodniego. To był wtedy alternatywny koszt. Podobnie działały wszystkie kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia, ale są też Niemcy, jest Dania i Holandia. Teraz niemal wszyscy sprowadzają z innego kierunku, co jest zdecydowanie droższe, a Polska czy kraje bałtyckie są od tego innego kierunku dalej. Dlatego nam koszty wzrosły najbardziej - komentował niedawno w Business Insider Polska Adam Czyżewski, ekonomista PKN Orlen.

Kolejną przyczyną może być wzrost eksportu oleju napędowego do Ukrainy, który według danych Eurostatu od stycznia do września br. podwoił się w porównaniu do danych z roku poprzedniego. Polska miała aż 54-procentowy udział w tym eksporcie.

GUS przedstawił dane mówiące o tym, że miesięcznie wysyłamy do Ukrainy już ponad 100 tys. ton oleju napędowego, a w okresie wakacyjnym było to nawet 120 tys. ton. To zapewnia polskim rafineriom duży rynek zbytu, przez który nie ma konieczności obniżania cen na stacjach paliw - informuje Auto Świat.

Ceny paliw w Polsce w 2023 r. Lepiej już było?

Oprócz ceny netto na kwotę benzyny składają się też opłaty dodatkowe czyli m.in.: akcyza, VAT, opłata paliwowa, opłata emisyjna i marża. Dzięki tarczy antyinflacyjnej czasowo zmniejszono VAT z 23 do 8 proc., ograniczona przez to została wysokość akcyzy i zniesiony został tymczasowo podatek handlowy, którym objęta jest sprzedaż paliw.

Ceny paliw w Polsce - prognozy. Kiedy ceny spadną? Eksperci nie mają dobrych wiadomości

Obecnie widzimy wahania cen paliw i zdarza się, że krótkoterminowo benzyna nieznacznie tanieje, ale przyszły rok nie zapowiada się optymistycznie. Co zatem będzie w 2023 roku gdy tarcza antyinflacyjna przestanie działać? Jeśli rząd jej nie przedłuży, to czeka nas znaczna podwyżka cen paliw w Polsce.

Jak oceniają dziennikarze Auto Świat „ceny nie tylko mogłyby przebić kolejną "psychologiczną barierę" 9 zł za litr, ale wręcz "dobić" do 10 zł za litr." Dotyczy to głównie ceny ON.

Czy tak będzie? Czas pokaże…

Źródło: Auto Świat/ Business Insider Polska