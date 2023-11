Zobacz wideo

Bartłomiej Graczak w Telewizji Polskiej pracował od prawie ośmiu lat. Wcześniej związany był m.in. z Telewizją Republika.

REKLAMA

Graczak na początku był reporterem "Wiadomości", z czasem trafił do TVP Info, gdzie m.in. prowadził programy: "Minęła 8", "Minęła 9" i "Minęła 20. Występował też w "Wiadomościach". Jak powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, zamierza skończyć współpracę z TVP, ale z mediami i dziennikarstwem się nie rozstaje.

Za czasów rządów PiS Bartłomiej Graczak pracował też w radiowej Trójce. Zajmował się rozmowami z politykami.

Pracownik telewizji państwowej był bardzo aktywny w ostrej krytyce polityków opozycji oraz dziennikarzy niezależnych mediów. "We wrześniu 2020 roku Bartłomiej Graczak napisał na Twitterze do rzeczniczki Lewicy, Anny Marii Żukowskiej: "Sama się wyskrob", zaznaczając, że jest to parafraza jej słów, a europosłance Sylwii Spurek zarzucił zdradę. (...) Wiosną br. sąd prawomocnie nakazał TVP emisję przeprosin dla Moniki Olejnik za reportaż Bartłomieja Graczaka pokazany w programie "Alarm!" w 2018 roku. Natomiast w marcu 2021 roku przed głównym wydaniem "Wiadomości" wyemitowano zasądzone przeprosiny dla Bertolda Kittla, dziennikarza śledczego "Superwizjera" TVN, za nieprawdziwe informacje w materiale Graczaka z października 2018 roku" - przypomina portal Wirtualnemedia.pl

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>