Rząd zapowiada 40 zł dziennie za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Jak uzyskać dofinansowanie?

Zobacz wideo

Dofinansowanie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Przewidziano 40 zł dziennie

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony ludzi opuściły okupowany kraj w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Ponad półtora miliona z nich trafiło do Polski, gdzie mogli liczyć na pomoc ze strony wolontariuszy, fundacji, organizacji pozarządowych, firm i osób prywatnych. Jednak wobec tak wielkiego kryzysu migracyjnego potrzebne są rozwiązania systemowe, a jednym z nich ma być rządowa specustawa o pomocy Ukraińcom i wprowadzenie dofinansowania dla osób, które zdecydują się przyjąć do siebie uchodźców.

REKLAMA

Dofinansowanie przy zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy wynosi 40 zł dziennie, co daje ok. 1200 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje na każdą przyjętą osobę. Ma to zrekompensować koszty związane z udzieleniem schronienia dla ludzi uciekających przed wojną. Dodatek będzie wypłacany przez dwa miesiące (60 dni) i liczony wstecz, od dnia, kiedy uchodźcy zostali przyjęci pod dach. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać przedłużony, jednak będzie to rozpatrywane indywidualnie.

- Nie możemy z góry zakładać, że to będą dwa, trzy tygodnie czy dwa miesiące, tak jak zakłada ustawa, ponieważ mogą być różne nieprawidłowości wynikające z tego, że zapłacimy komuś z góry jako państwo, a później ktoś się nie wywiąże z tego zobowiązania. W związku z tym środki będą płacone wstecz - tłumaczył wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jednocześnie zaapelował, aby pierwszego dnia nie wybierać się tłumnie do urzędów, bo może to spowodować duże kolejki przy składaniu wniosków.

Jak uzyskać 40 zł dziennie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy? Gdzie złożyć wniosek?

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapowiedział, że od 16 marca osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, będą mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie? Wymagany jest specjalny wniosek złożony do lokalnego urzędu gminy. To właśnie samorządy będą dysponować środkami przekazanymi przez wojewodę, które następnie trafią do osób goszczących u siebie uchodźców. Początek składania wniosków przypada na 16 marca.

Dofinansowanie 40 zł na pomoc uchodźcom. Pojawiły się pierwsze problemy

Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich, poinformował na łamach portalu Onet.pl, że już teraz do urzędów zgłaszają się osoby, które chciałyby uzyskać dofinansowanie na zakwaterowanie uchodźców. Jednak sprawa nie jest taka prosta, ponieważ wciąż nie ma narzędzi prawnych w postaci rozporządzenia MSWiA, które pozwalałyby na wypłatę wskazanych pieniędzy.

- No i kluczowe jest to, że musimy przecież dostać środki od strony rządowej. Ale do tego muszą być elementy weryfikacji tego systemu. My na razie nie możemy powiedzieć mieszkańcom miast, żeby składali wnioski o refinansowanie, bo nie ma jeszcze tego kluczowego rozporządzenia MSWiA. Ono ma się pojawić w poniedziałek [15.03.2022], na co wszyscy mamy nadzieję - mówi. - Kiedy pojawią się pieniądze od wojewodów? Cóż, tego nie wiadomo.