Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 Warszawa. Miejsc wystarczy, bo przygotowano rekordową liczbę

Rekrutacja do szkół średnich w tym roku będzie dramatem. Kolejne reformy edukacji spowodowały, że w szkołach ponadpodstawowych klasy już są przeładowane. A będzie jeszcze gorzej, bo od września przyjdzie do nich aż 1,5 rocznika.

Jak do tego doszło? W 2014 roku do pierwszej klasy poszły siedmiolatki urodzone w 2007 i sześciolatki z pierwszej połowy 2008 r. W Warszawie ta grupa to 30 tys. uczniów. Do tego należy doliczyć nastolatków z Ukrainy, którzy również zdecydowali się przystąpić do egzaminu ósmoklasisty – w skali kraju jest ich ponad 7 tysięcy.

Jak podaje wyborcza.pl, wnioski do warszawskich techników i liceów złożyło 29,6 tys. ósmoklasistów i przygotowano dla nich 28,9 tys. miejsc. Jednak dla 700 uczniów nie zabraknie miejsc, bo część kandydatów ma już zaklepane miejsce w liceach niepublicznych. Inni składali dokumenty jednocześnie w liceach stołecznych i podwarszawskich, które mają swoje odrębne systemy rekrutacji.

W tym roku z liceów i techników wyszło 19,4 tys. maturzystów a zatem dla 10 tys. tegorocznych kandydatów mogło zabraknąć miejsc w stołecznych szkołach średnich, jednak dyrektorzy przygotowali rekordowy liczbę miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Etapy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Kiedy poznamy wyniki z egzaminów ósmoklasisty 2022? Jeszcze w tym tygodniu

Uczniowie, którzy kandydują do liceów i techników mają już świadectwa, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznej rekrutacji przez nich samych lub ich szkoły podstawowe. Teraz trzeba będzie dostarczyć wyniki egzaminu do szkoły pierwszego wyboru wraz z świadectwem. A kiedy i o której wyniki egzamin ósmoklasisty 2022 będą znane? Pojawią się już w jutro (piątek) około godz. 10.00.

W kolejnym kroku w zależności od tego, czy uczniom poszło dobrze czy przecenili swoje siły, mają czas na zmianę decyzji. Do 13 lipca mogą jeszcze raz ułożyć swoją listę preferencji, czyli ustalić od nowa kolejność klas lub dodać całkiem nowe szkoły.

Trzeba w tym celu jedynie zgłosić się do szkoły, która była na pierwszym miejscu, z prośbą o anulowanie wniosku. Wtedy odblokują sobie możliwość jego ponownej edycji w systemie. Potem mogą w systemie wprowadzić zmiany i złożyć kolejny wniosek z wymaganymi dokumentami albo elektronicznie, albo osobiście w szkole pierwszego wyboru.

Ostateczne wyniki naboru do szkół średnich będą znane pod koniec lipca.

Najbardziej oblegane klasy w liceach i technikach w Warszawie

Podczas rekrutacji każdy ósmoklasista mógł w rekrutacji elektronicznej kandydować do dowolnej liczby szkół i klas w Warszawie. Na liście preferencji ustawiał osobisty ranking – zaczynając od wymarzonej klasy, a potem dodawał kolejne szkoły, biorąc pod uwagę oczekiwaną liczbę punktów za świadectwo i egzamin ósmoklasisty.

Najbardziej oblegana jest kuźnia przyszłych lekarzy – czyli klasy z rozszerzoną biologią i chemią w IX LO im. Hoffmanowej. O jedno miejsce walczy tam ponad osiem osób, które wybrały ją jako klasę pierwszego wyboru. Na drugim i trzecim miejscu w tym rankingu znalazły się dwie klasy w najlepszym technikum w Polsce, czyli Technikum Mechatronicznym nr 1. Tam do klas dla przyszłych programistów startuje po ponad siedmiu kandydatów na jedno miejsce.

Rekrutacja do warszawskich szkół średnich. Liczba wszystkich kandydatów na jedno miejsce do danej klasy wyborcza.pl

Najwięcej kandydatów łącznie, czyli osób, które na dowolnym miejscu w swojej liście preferencji wskazały daną klasę, nie wybiera się wcale do najbardziej topowych szkół. Najwięcej chętnych ogółem jest do klasy matematyczno-geograficznej w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja – aż 1512 osób.

Niewiele mniej kandydatów, bo ponad 1400, jest do klasy z rozszerzoną geografią i matematyką w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry. Jak podaje wyborcza.pl, w sumie do 26 klas w liceach i technikach kandyduje po ponad tysiąc osób. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce – w 17 stołecznych klasach jest po ponad 50 kandydatów ogółem na jedno miejsce.

