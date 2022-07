Polski trochę lepiej niż matematyka. CKE publikuje wyniki egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje dziś dane statystyczne dotyczące wyników egzaminu ósmoklasisty, ale każdy ze zdających może również sprawdzić, jak mu poszło.

Uczniowie VIII klas z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 57 proc. Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik z angielskiego, czyli najczęściej wybieranego języka obcego, to 67 proc. punktów, z niemieckiego - 50 proc., z rosyjskiego - 65 proc., z francuskiego - 80 proc., z hiszpańskiego - 81 proc. i z włoskiego - 89 proc.

Co istotne, są to wyniki dotyczące polskich uczniów, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Jak poszło uczniom z Ukrainy?

Egzamin ósmoklasisty w dniach 24-26 maja zdawało 502 900 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i 6150 uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 22 proc., z matematyki - 34 proc., z języka angielskiego - 44 proc., z języka rosyjskiego - 89 proc.

Absolwenci klas VIII szkół podstawowych będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU - aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają dopiero za tydzień - 8 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

