Ekspert o "niedowładzie władzy": Katastrofy na Odrze można było uniknąć

Jak wynika z informacji przekazanych przez minister klimatu Annę Moskwę, Odra wciąż ma wysoki poziom zasolenia. O możliwych przyczynach takiego stanu rzeczy w TOK FM mówił profesor Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

- To są prawdopodobnie zrzuty kopalniane. Mamy w Polsce kopalnie, które mają wody kopalniane, a one mają ekstremalnie wysokie zasolenie. Jeżeli duża ilość takiej wody dostałaby się do Odry, spowodowałoby to duże stężenie soli i organizmy żywe by umierały - tłumaczył.

Według specjalisty oznacza to, że gdyby służby zareagowały odpowiednio wcześnie, można byłoby ograniczyć skutki katastrofy.

- Gdyby to było szybko zdiagnozowane, że chodzi o duże stężenie soli, byłoby spuszczenie wody, być może z kilku zaporówek, które są również dopływami do Odry. Spowodowałoby to duże rozcieńczenie i uratowanie życia w Odrze. To pokazuje niedowład władzy i wszystkich osób zarządzających tym kryzysem - ocenił.

Na rzece wciąż trwa akcja wyławiania tysięcy martwych ryb.

Alerty dla kolejnych powiatów

W sobotę, po znalezieniu śniętych ryb w Nerze, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało specjalny komunikat.

"W związku z dzisiejszym wnioskiem wojewody łódzkiego dotyczącym zagrożenia ekologicznego do mieszkańców dwóch powiatów woj. łódzkiego wysłano alert RCB" - informowano w sobotę.

W niedzielę RCB poinformowało, że alert wysłano także do mieszkańców powiatu kolskiego (woj. wielkopolskie), graniczącego z woj. łódzkim.

Alert wydano w sumie dla powiatów: łęczyckiego, poddębickiego i kolskiego. RCB apeluje, by nie wchodzić do Neru, nie korzystać z wody z tej rzeki i słuchać komunikatów.