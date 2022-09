- Wprowadzamy dodatkowe możliwości finansowania ciepła, które jest oparte o pellet, o olej opałowy, LPG, drewno opałowe, a także ciepło systemowe. Wsparcie obejmuje też tzw. podmioty wrażliwe, to są szpitale, to są szkoły. Ciepło systemowe musi być tańsze również dla nich - mówił Mateusz Morawiecki o dodatku dotyczącym "niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw".

Dodatek do ogrzewania 2022. Kogo obejmie dofinansnowanie do gazu i innych źródeł ciepła?

Ustawę o dodatku węglowym parlament przegłosował przed wakacyjną przerwą, natomiast nad projektem nowej ustawy, uwzględniającej dodatki dla innych źródeł ciepła, jak informuje PAP, Sejm rozpoczął prace w piątek (2.09). Rządowa propozycja procedowana jest przez Izbę w ekspresowym tempie, na jednodniowym posiedzeniu.

Dodatki do ogrzewania mają otrzymać gospodarstwa ogrzewane pelletem, LPG, olejem opałowym i drewnem. Minister Klimatu Anna Moskwa wyliczała z sejmowej mównicy, że pomoc obejmie ponad 6 i pół miliona gospodarstw, także tych ogrzewanych ciepłem systemowym. Jednak jak informuje PAP, Koalicja Obywatelska już zapowiedziała poprawkę, zmieniającą wzór wyliczana dopłat do ciepła systemowego.

Dodatek do ogrzewania 2022. Od kiedy będzie można składać wnioski?

Zgodnie z projektem ustawy, występujący o dodatek do ogrzewania, będą mieli tyle samo czasu na złożenie wniosku, co ubiegający się o dodatek węglowy - czyli do 30 listopada, jednak wciąż jeszcze nie wiadomo, kiedy ruszy cała procedura.

Oznacza to zatem, że na złożenie wniosku o dodatek do ogrzewania innego niż węglowe będzie mniej czasu niż na złożenie wniosku o dodatek węglowy, gdyż te przyjmowane są od połowy sierpnia br.

Wydaje się więc, że osoby ogrzewające domy węglem są bardziej uprzywilejowaną grupą. Nie dość, że mogą składać wnioski przez dłuższy czas, to dostając pieniądze wcześniej, będą mogły wcześniej zaopatrzyć się w opał (którym przecież nie musi być węgiel), a ceny wszystkiego rosną z dnia na dzień.

Dodatek do ogrzewania innego niż węgiel. Ile wyniesie?

Według projektu procedowanej ustawy dodatek na ogrzewanie ma wspomóc gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest ogrzewanie biomasą, pelletem, drewnem kawałkowym, brykietem drzewnym, słomą, ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG, czyli propan butanem lub olejem opałowym.

Jednorazowe wsparcie ma wynieść:

dla używających gazu LPG - 500 złotych,

drewna kawałkowego - 1 tysiąc złotych,

oleju opałowego - 2 tysiące złotych,

pelletu drewnianego i biomasy- 3 tysiące złotych.

Dodatek osłonowy do ogrzewania — kryteria przyznawania i kwoty wsparcia

Aktualnie przyjmowane są już wnioski na dodatek osłonowy na gaz i inne paliwa, jednak wysokość tego dodatku jest zależna od dochodów.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość świadczenia zależy od dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dodatku osłonowego może być większa, jeśli w gospodarstwie domowym używane jest paliwo węglowe. W tym przypadku kwota dodatku wynosi odpowiednio: 500 zł, 750 zł, 1062,50 zł i 1437,50 zł. Żeby jednak otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, węglowe źródło ogrzewania budynku musi być zgłoszone do CEEB.

Przy wypłacie dodatku osłonowego obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie będzie wypłacone nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. W tym przypadku jednak kwota wypłaty zostanie pomniejszona i wysokość przekroczenia. Najniższe wypłacane dodatki zostały określone na 20 zł.

