Elektrownia jądrowa w Polsce. Polski program jądrowy ma być zrealizowany do 2040 r.

Rząd zakłada, że w 2033 r. dojdzie do uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały polski program jądrowy obejmie budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Mają one powstać do 2040 roku.

REKLAMA

Na razie konieczne jest znalezienie partnera, który pomoże w rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 5 września 2022 roku, rozmowy o takim partnerstwie w programie są obecnie prowadzone z przedstawicielami kilku krajów. Jak dotąd, najdalej rozwinięto je z Amerykanami – podaje PAP.

Polski rząd oczekuje, że partner w budowie elektrowni jądrowej w Polsce:

obejmie 49% udziałów w specjalnej spółce,

dostarczy odpowiedniego finansowania,

będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale też w eksploatacji tychże elektrowni.

Energia jądrowa. Jest szansa na partnerstwo Polski z tymi krajami

Podczas poniedziałkowego (05.09.2022) briefingu premier Mateusz Morawiecki odpowiadał m.in. na pytania dotyczące weekendowej rozmowy telefonicznej z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Najważniejszym tematem tej rozmowy był kryzys energetyczny oraz perspektywa współpracy Polski z Amerykanami przy rozwijaniu energetyki jądrowej w naszym kraju.

- Chcemy współpracować bardzo blisko z naszymi partnerami. Do tej pory najdalej rozwinęliśmy naszą współpracę z partnerami właśnie amerykańskimi – powiedział polski premier.

Mateusz Morawiecki powiedział też, że rozmowy dotyczyły "konkretnych firm, konkretnych technologii", a także tego, "jak przyspieszyć ten proces".

- Ale jednocześnie też w Paryżu kilka dni temu rozmawiałem również o energetyce jądrowej z prezydentem Emmanuelem Macronem. I liczę na to, że ta współpraca jest kompatybilna – zresztą potwierdziliśmy sobie to zarówno z Amerykanami, jak i z Francuzami – tłumaczył premier.

Mateusz Morawiecki wspominał również o rozmowach, które są prowadzone z Koreańczykami na temat wdrożenia technologii amerykańskiej, która znalazła zastosowanie w Korei.

- Wszystko to jest spójne. Jest to jednolita koncepcja i niesprzeczne ze sobą rozmowy. Chcemy z nimi przyspieszyć, bo widzimy doskonale, jak w gruzach legła ta polityka niemiecko-rosyjskiej przyjaźni gazowej, która doprowadziła dzisiaj do nieszczęścia w Europie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Z powodu grożącego nam widma poważnego kryzysu energetycznego w Polsce i całej Europie, tocząca się od lat w naszym kraju debata dotycząca wad i zalet energii jądrowej zeszła na dalszy plan. Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest budowa nowych mocy wytwórczych dla energetyki, a energetyka jądrowa należy do źródeł stabilnych, bezpiecznych, czystych i wytwarzających energię elektryczną po racjonalnych kosztach – czytamy na rządowej stronie.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Na razie rozważa się te dwie lokalizacje

Jak można dowiedzieć się z materiałów dotyczących Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zamieszczonych na stronie Gov.pl, prowadzone są badania środowiskowe, dotyczące możliwości budowy elektrowni jądrowej w Polsce w dwóch lokalizacjach. Są to:

Lubiatowo-Kopalino,

Żarnowiec.

Prowadzone badania pozwolą na potwierdzenie dobrych warunków geologicznych i udokumentowanie stanu środowiska. Po ich zakończeniu możliwe będzie wskazanie preferowanej lokalizacji.

Jak czytamy na rządowej stronie – w gminach, na których terenie rozważa się budowę elektrowni jądrowej (są to gminy Choczewo, Gniewino i Krokowa), lokalna społeczność popiera taką inwestycję.

Są pierwsze przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że na 2023 r. zaplanowano zakończenie prac nad dokumentacją dla nowej drogi krajowej, która poprowadzi do miejsca, w którym prawdopodobnie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Umowę podpisano pod koniec sierpnia br.

Nowa droga krajowa ma połączyć drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z przyszłą lokalizacją elektrowni Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo.