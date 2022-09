Jak informuje PAP, według ustaleń "DGP" to realizacja "hat tricka Kaczyńskiego" z 2019 roku.

REKLAMA

Wynagrodzenie minimalne 2023.Wzrost płacy minimalnej już od stycznia

- Podwyżka do 3450 zł i 3500 zł stanowi krok w kierunku obiecanej wtedy (w 2019 - przyp. red) podwyżki do 4 tys. zł minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. - powiedział gazecie informator.

Dziennik przypomina, że wtedy padła też obietnica wypłaty dwóch trzynastek emerytom oraz podwyższenia do europejskiego poziomu unijnych dopłat do hektara.

Z informacji "DGP" wynika, że nowe propozycje w zakresie minimalnego wynagrodzenia, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przedstawi na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

- Jest to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji, gdyż zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu rząd ma czas tylko do 15 września na ogłoszenie stawek na przyszły rok. Ze względu na wysoką inflację przepisy wymagają, aby podwyżka odbyła się dwuetapowo - wyjaśnia gazeta.

Jak zauważa rozmówca DGP, podwyżki minimalnego wynagrodzenia to większe koszty dla przedsiębiorców.

- Podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 3450 zł od stycznia i 3500 zł od lipca oznacza dla przedsiębiorców większe koszty, niż pierwotnie planowali, bo przekraczające to, co gwarantuje ustawa - zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. - A rząd powinien pamiętać, że przedsiębiorcom coraz trudniej rekompensować rosnące koszty działalności, bo dotyczą one nie tylko wynagrodzeń, ale także energii i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności - czytamy w dzienniku.

Rozmówca DGP, jednocześnie sugeruje, że w obliczu kolejnych podwyżek, przedsiębiorcom będzie potrzebne dodatkowe wsparcie: "potrzebne im będzie wsparcie osłonowe od rządu, aby rosnąca presja finansowa podnosząca koszty prowadzenia przez nich działalności do niespotykanych dotychczas poziomów nie doprowadziła do upadku ich przedsiębiorstw".

Wynagrodzenie minimalne 2023. Rząd planuje rekordową podwyżkę

Jednocześnie DGP podkreśla, że proponowane stawki nie są ostatecznymi.

- Może się też okazać, że ostatecznie rząd przyjmie wyższe kwoty, tak jak to było 2019 r., gdy kilka dni po ogłoszeniu hat tricka przez prezesa Kaczyńskiego, rząd zdecydował o rekordowej dotychczas podwyżce minimalnego wynagrodzenia z 2250 zł do 2600 zł i przelicytował oczekiwania związków zawodowych. Jest to tym bardziej możliwe, gdyż podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków i składek od tych wynagrodzeń. Co prawda rząd musi się też liczyć ze zwiększeniem wydatków sfery budżetowej, która jako pracodawca i strona zamówień publicznych będzie musiała po podwyżce zapłacić więcej. Niemniej z naszych wyliczeń wynika, że budżet państwa zyska na tej podwyżce około 4,7 mld zł netto, o 600 mln zł więcej niż przy poprzedniej czerwcowej propozycji podwyżki minimalnego wynagrodzenia do 3383 zł od stycznia i 3450 zł od lipca przyszłego roku – czytamy w DGP.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie 2022?

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto (2363 zł netto), a minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł (13,91 zł netto). Płaca minimalna 2022 w porównaniu z 2021 rokiem wzrosła o 210 zł, gdy wynosiła 2800 zł brutto (2062 zł netto), natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 była ustalona na poziomie 18,30 zł brutto.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna