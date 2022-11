- 11 listopada będzie niezła pogoda, aby spędzić dzień na świeżym powietrzu, szczególnie, że nie prognozujemy intensywnych opadów deszczu, nie będzie też porywistego wiatru, choć jego podmuchy sprawią łopotanie flag – mówi meteorolog z IMGW Anna Woźniak.

Pogoda na jutro. Ciepło ale pochmurno

Po przejściu frontu atmosferycznego, będziemy mieć w piątek zachmurzenie duże, ale bez deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. W ciągu dnia na przeważającym obszarze najwyższa temperatura to 11 stopni Celsjusza, jedynie na zachodzie do 13, a nawet 14 stopni Celsjusza.

- Jak na listopad to niezły wynik – ocenia Woźniak.

Natomiast w sobotę i niedzielę nad całą Polską będzie się stopniowo rozbudowywał wyż.

- Niestety w tym momencie nie możemy określić, jaką przyniesie aurę. Ciężko stwierdzić, czy będzie to jesienny pogodny wyż, czy raczej wręcz przeciwnie – listopadowy, zgniły – przyznaje.

- Obecnie więcej wskazuje, że ze względu na to, iż wyż przyjdzie z południowego zachodu, zachmurzenie utrzyma się na poziomie umiarkowanym i dużym – wskazuje Woźniak.

Noce stosunkowo ciepłe. Nie będzie znacznych spadków temperatury, wyniesie ona od ok. 6 do 7 stopni. Natomiast w ciągu dnia w najcieplejszym momencie ok. 12 stopni.

- Nie spodziewamy się żadnych drastycznych zmian. Nie będzie ani bardzo ciepłego, ani bardzo zimno, raczej umiarkowana, jesienna pogoda bez deszczu – mówi meteorolog.

Prognoza pogody na 11 listopada. Pochmurno ale z rozpogodzeniami

Podobną pogodę prognozują synoptycy tvnmeteo.pl. Według nich nich w piątek 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, powinno być ciepło. Temperatura maksymalna od 10-12 stopni Celsjusza na północy Polski do 13-16 st. C na południu. Na północy i w centrum kraju ten dzień zapowiada się pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Południowym regionom powinna dopisać pogodna aura.

Pogoda na długi listopadowy weekend. Ochłodzenie dopiero w niedzielę

Ciepło ma być również w sobotę 12 listopada. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na północy do 13-15 st. C na południu kraju. Synoptycy większe zachmurzenie przewidują na północy i w centrum. Tam możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na południu kraju dzień powinien upłynąć pod znakiem przyjemnej pogody.

Natomiast w niedzielę 13 listopada według synoptyków TVN spodziewane jest odczuwalne ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie będzie 6-10 st. C na północy i 8-12 st. C na południu. Poza tym zachmurzenie ma się pojawić na terenie całego kraju, a na wschodzie pojawią się też opady deszczu.

