Polska złota jesień. Zostanie z nami jeszcze co najmniej kilka dni

Pogoda w październiku 2022 r. wyjątkowo rozpieszczała. Po zaskakująco chłodnym wrześniu, następny miesiąc był bardzo słoneczny, a słupki rtęci pokazywały często temperaturę powyżej 20 stopni.

Piękna polska złota jesień nadal trwa, mimo że na początku listopada zrobiło się już nieco chłodniej. Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższych dniach wciąż możemy się spodziewać przyjaznej aury.

Pogoda jutro i przez najbliższe dni nadal będzie rozpieszczać. "Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim"

Jak informuje IMGW, zachodnia i północna Europa jest w tym tygodniu pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. Z kolei wschodnia i południowa część kontynentu jest w zasięgu wyżu. Nasz kraj jest na skraju tego wyżu z centrum nad Bałkanami. Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

We wtorek 8 listopada 2022 w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na krańcach północnych i miejscami w Karpatach duże. Według radaru opadów IMGW na północy będą dziś słabe opady deszczu. Możemy się spodziewać temperatury maksymalnej od 10 stopni na Suwalszczyźnie do aż 16 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał przeważnie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem:

obszarów nadmorskich (porywy do 55 km/h),

Sudetów (porywy do 70 km/h i stopniowo słabnące).

Pogoda jutro (w środę 9 listopada 2022) nadal będzie dość słoneczna – zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko na zachodzie, północy i miejscami w Karpatach duże. Na północnym zachodzie możliwe będą przelotne opady deszczu. Spodziewana temperatura maksymalna to 10 stopni na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich Karpat, do 15 stopni na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie wiał przeważnie słaby i umiarkowany.

Pogoda na 11 listopada 2022. Czy warto wyjechać na długi weekend?

Dla wielu osób piątek 11 listopada to początek długiego weekendu. Tego dnia obchodzimy, jak co roku, Dzień Niepodległości. Wszyscy liczą na to, że w tym czasie będzie ładna pogoda, bo wiele osób decyduje się w tym czasie na dłuższy wyjazd. Wiele osób będzie też tego dnia brało udział w marszach z okazji święta.

Według najnowszych prognoz w piątek 11 listopada 2022 roku ma być ciepło. Na południu kraju temperatura może sięgnąć nawet 16 stopni. Na północy będzie trochę chłodniej – bo 12 stopni. Jedynie na wschodzie może się zrobić trochę chłodniej z powodu nadciągającego znad Rosji chłodnego powietrza.

Niestety 11 listopada 2022 nie będzie zbyt słonecznie, a rozpogodzenia będą się pojawiały jedynie lokalnie w różnych obszarach Polski. Nie będzie za to padał deszcz. Pogoda będzie więc całkiem dobra na kilkudniowy wyjazd.

Kiedy spadnie śnieg w Polsce? Opublikowana przez IMGW pogoda długoterminowa wskazuje na ten miesiąc

Mimo że ostatnie tygodnie są wyjątkowo ciepłe i słoneczne, nie ma co się łudzić – zima nadciąga i wkrótce zrobi się zimno. Choć do mniej więcej 20 listopada w większości obszarów kraju wciąż będzie dość ciepło, to – jak dowiedział się reporter TOK FM Sebastian Wierciak – nie oznacza, że unikniemy mrozów. Pojawią się one szybciej, niż można przypuszczać: Grzegorz Walijewski z IMGW powiedział w rozmowie z TOK FM, że na wschodzie kraju mróz pojawi się już w połowie listopada.

Kiedy spadnie śnieg w 2022 roku? Powoli możemy już szykować się na epizody ze śniegiem, chociaż raczej poprószy niż posypie i nie zostanie z nami na dłużej. Pogoda długoterminowa opublikowana przez Instytut zapowiada pierwsze opady śniegu na nizinach na początku grudnia.

Pogoda długoterminowa nigdy nie jest zbyt precyzyjna, dlatego o tym, kiedy będzie padał śnieg w 2022 roku, po prostu przekonamy się sami już wkrótce.