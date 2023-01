Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. "To polityczna nagonka"

Akt oskarżenia skierowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. Kazimierz Marcinkiewicz - wyraża zgodę na publikacje imienia i nazwiska, a także wizerunku - oskarżony został w nim o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony.

Przypomnijmy, we wrześniu 2022 roku warszawski sąd drugiej instancji utrzymał decyzję z marca 2021 roku warszawskiego sądu rejonowego. Uznał, że od sierpnia 2017 do maja 2020 r. - z wyjątkiem dwóch miesięcy - polityk uchylał się od płacenia nałożonego przez sąd zabezpieczenia alimentacyjnego na czas procesu i później alimentów wyznaczonych przez sąd.

Sprawa została warunkowo umorzona na dwa lata, a były premier został przez sąd zobowiązany do płacenia w okresie próby alimentów byłej żonie Izabeli.

"Okazuje się, że były premier nadal nie wypełnia tego obowiązku" - napisał we wtorek "Super Express", który jako pierwszy poinformował we wtorek o akcie oskarżenia. Jeśli teraz sąd uzna, że jest on winny uchylania się od płacenia alimentów, może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do jednego roku.

"Zawsze, gdy zbliżają się wybory, machina rusza"

Tokfm.pl skontaktował się z Kazimierzem Marcinkiewiczem z prośbą o komentarz w tej sprawie. W odpowiedzi były premier wysłał krótkie oświadczenie. Wskazał w nim, że to "polityczna nagonka na niego", która "w tej sprawie trwa już wiele lat i będzie trwała, dopóki Ziobro będzie prokuratorem generalnym".

"Zawsze, gdy zbliżają się wybory, machina rusza. Niekorzystnie dla mnie sondaże sprzed miesiąca pokazały, kto był najlepszym premierem z PiS" - dodał Marcinkiewicz, podkreślając, że "uważają, że jest zagrożeniem".

Sondaż dla "Rzeczpospolitej" z lipca 2022 r. pokazał, że ankietowani uważają Kazimierza Marcinkiewicza za najlepszego szefa rządu spośród tych, które były tworzone przez PiS. Tak wskazało ponad 45 proc. badanych. Drugi w tym zestawieniu był Mateusz Morawiecki z blisko 27 proc. głosów.

Kazimierz Marcinkiewicz był pierwszym premierem rządu PiS w latach 2005-2006. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Marią rozwiódł się w 2009, z drugą Izabelą Olchowicz - w 2018 r. (ożenił się z nią w 2009 roku). O tym ostatnim związku media pisały bardzo często, bo i para chętnie dzieliła się szczegółami z życia prywatnego.

