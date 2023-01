Zobacz wideo

Jak zapowiedział Christian Wigand, KE będzie "nadal uważnie śledzić kolejne etapy trwającego procesu przyjmowania". - A następnie przeanalizujemy ostatecznie przyjęte prawo. Pozostajemy w kontakcie z polskimi władzami, aby zapewnić pełną zgodność polskiego ustawodawstwa ze zobowiązaniami podjętymi w ramach KPO w zakresie niezawisłości sądów. Ważne będzie, aby przyjęta ostateczna ustawa podniosła standardy ochrony sądowej i niezawisłości sędziowskiej - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej w rozmowie z PAP.

REKLAMA

Sejm przegłosował ustawę o sądownictwie

Sejm przyjął poselski projekt PiS dotyczący Sądu Najwyższego. Przeciwko ustawie zagłosowali wszyscy politycy Solidarnej Polski.

Zgodnie z zapowiedziami wśród 52 posłanek i posłów, którzy głosowali przeciwko - byli wszyscy politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Projekt poparły 203 osoby.

Opozycja wstrzymała się od głosu (189 posłanek i posłów). W głosowaniu nie wzięło udziału 16 osób. Wśród nich byli m.in.: Antoni Macierewicz (PiS), Bartłomiej Wróblewski (PiS), Barbara Dolniak (KO), Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Lewica).

Ustawa trafi do Senatu. To tam opozycja chce wprowadzić do przepisów poprawki, na które nie było szans podczas sejmowych prac.

Posłuchaj: