"Interwencja poselska" Grzegorza Brauna. "Won, wypad z Polski!"

Grzegorz Braun wdarł się na mównicę i przerwał wykład prof. Jana Grabowskiego pt. "Polski (narastający) problem z historią Holokaustu", który odbywał się we wtorek w Niemieckim Instytucie Historycznym. Polityk krzyczał do dyrektora placówki: "Won, wypad z Polski!". Na co sala skandowała pod adresem polityka Konfederacji: "Ruska onuca", "faszysta", "hańba".

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl