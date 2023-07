Tunel w Świnoujściu wreszcie otwarty. Niektórzy czekali na ten moment 70 lat

Pierwsi kierowcy tuż po godz. 20 wjechali do tunelu pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin. Ruch przed wjazdem do tunelu był spory, do wjazdu ustawiały się kolejki. Wcześniej tunel został udostępniony mieszkańcom, którzy mogli nim przebiec lub przejechać na rowerze.

To była jedyna taka okazja. Od momentu udostępnienia trasy dla ruchu samochodowego, rowerzyści nie będą mogli tam wjechać, a piesi wejść. - Tunel w Świnoujściu był bardzo potrzebny i bardzo się z tego cieszymy. Utrudniony dojazd mieli też turyści, którzy czekali godzinami. Mam nadzieję, że teraz będzie fajnie. Widziałam tunel w środku i podoba mi się - powiedziała PAP mieszkanka Świnoujścia.

Tunel w Świnoujściu otwarty

Tunel ma długość blisko 1,5 km, będzie w nim obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h. Przestrzeganie przepisów będzie sprawdzane przez odcinkowy pomiar prędkości. Tunel wraz z dojazdami będzie monitorowany przez 143 kamery.

W tunelu pod cieśniną Świny w obu kierunkach zaplanowano po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne po około 2 metry szerokości. Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3,2 tys. m, długość tunelu drążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny wynosi ok. 38 m p.p.m.

Po otwarciu tunelu pod Świną przestanie funkcjonować przeprawa promowa "Centrum" obsługiwana przez promy Karsibór. Przewóz pieszych i rowerzystów bez zmian będzie odbywał się przez przeprawę "Warszów" promami Bielik. Przeprawa pozostanie bezpłatna, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Świnoujście.

Przez następne dwa tygodnie promy będą kursowały jak dotychczas, co 20 minut. Później będą odpływać jednocześnie z wyspy Uznam i Wolin co pół godziny. Nocne kursy ma zabezpieczyć jeden prom Bielik.

Na przeprawie Karsibór jeden prom będzie przeznaczony wyłącznie do przewozu materiałów niebezpiecznych w eksploatacji codziennie w godzinach 8-16.