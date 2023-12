Miłosz Kłeczek odchodzi z TVP? Pracownik telewizji przerwał milczenie

Zobacz wideo

Miłosz Kłeczek - według Wirtualnych Mediów - ma zniknąć z anteny TVP za tydzień. Pracownik TVP miał złożyć wypowiedzenie i dołączyć do innych osób, które kojarzyły się z rządową telewizją, a odchodzą ze stacji - jak choćby Danuta Holecka, Damian Diaz czy Bartłomiej Graczak.

Miłosz Kłeczek odniósł się do tej sprawy po południu. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - miał powiedzieć Miłosz Kłeczek portalowi wpolityce.pl.

Miłosz Kłeczek. Kim jest pracownik TVP?

Miłosz Kłeczek pracuje dla rządowej telewizji od 2016 roku. Brylował głównie w Sejmie, gdzie szczególnie upodobał sobie wchodzenie w dyskusję z politykami opozycji. Pełnił również rolę gospodarza takich programów jak "Woronicza 17" czy "Minęła 8".

