Satyryk w Telewizji Republika wystąpił jako komentator polityczny. Odnosił się do tego, jak rzekomo Polską mają rządzić Niemcy. Jan Pietrzak jako przykład potwierdzający tę tezę wskazał mocno krytykowany przez prawicę tzw. pakt migracyjny. Opowiedział, jak sam stwierdził, "okrutny żart".

- Tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie, przez Niemców. Nielegalnie nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalne są Niemcy, ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka - brzmiała wypowiedź Pietrzaka.

Prowadząca program Katarzyna Gójska stwierdziła, że żart rzeczywiście jest "bardzo mocny". - Myślę, że ktoś, kto ma takie doświadczenia osobiste, może sobie pozwolić na więcej - podsumowała, nawiązując do tego, że ojciec Jana Pietrzaka zginął w 1942 roku w więzieniu na Pawiaku.

Reakcje po słowach Pietrzaka o imigrantach

- Trudno powiedzieć, co miał na myśli Jan Pietrzak - napisał w serwisie X pisarz i dziennikarz Ziemowit Szczerek. Przyznał, że "dziwna" była również reakcja prowadzącej. Zwrócił uwagę, że TV Republika usunęła z serwisu YouTube zapis rozmowy, a fragment, który krąży w mediach społecznościowych, nie jest kompletny.

Reakcję zapowiedział Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, które chce złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także doniesienie do prokuratury - ws. "propagowania nazizmu i rasistowskich gróźb".

Głos zabrał również Michał Szczerba, poseł KO i przewodniczący komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej. Wezwał do tablicy Beatę Szydło, która zasiada w Radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau.

- Wypowiedź Jana Pietrzaka wygłoszona w TV Republika jest po prostu obrzydliwa! Nie mam zamiaru podawać jej dalej. Kto będzie chciał i tak ją znajdzie - napisał z kolei prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny m.in. za sprawy migracyjne.