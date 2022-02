O depresji na głos. Posłuchaj rozmów, które tłumaczą tę chorobę [DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ]

Depresja może dotknąć każdego, jest prawdziwą chorobą, ale - co bardzo ważne - można ją leczyć. O tym wszystkich mówi głośno Alians Przeciw Depresji, czyli taka inicjatywa, która ma uwrażliwiać ludzi i instytucje na sytuację osób zagrożonych depresją oraz jej doświadczających. Alians miał już swoje odsłony w 120 regionach Europy i świata, a od zeszłego roku jest w Polsce. Chętnie wspieram takie inicjatywy, które propagują działania na rzecz zdrowia psychicznego, w związku z tym przygotowałam wraz z ekspertami rozmowy, których do końca tygodnia będzie można posłuchać bezpłatnie.

Jak mówić o depresji? Co każdy z nas może zrobić na rzecz osób, które się z tą chorobą zmagają? Po czym poznać, że komuś z naszych kolegów z pracy, sąsiadów lub znajomych grozi ta choroba? Jak możemy nagłaśniać temat zdrowia psychicznego? Gdzie szukać wsparcia w przypadku kryzysu psychicznego? I jak stworzyć taki alians przeciw depresji (a może to zrobić każdy)? O tym wszystkim opowiada czworo ekspertów (członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Marta Wrona, psycholog dr Piotr Toczyski, psychiatra dr Wiktor Buczek i oraz psycholog i terapeuta Mateusz Biernat). Posłuchacie o tym tutaj:

Depresja potrafi siać pustkę i zniszczenie, odebrać siły i sens życia - wiedzą o tym ci, których dopadła, a widzą ci, którzy im w chorowaniu towarzyszą. Tyle, że widzieć to jedno, a potrafić takiej osobie pomóc, to drugie. Zwłaszcza, gdy nasz bliski czy znajomy zmaga się już z poważnym zaburzeniem nastroju i ma myśli samobójcze.

Jak rozmawiać z taką osobą? Co zrobić, gdy nam mówi, że nie chce już żyć? O co pytać, a jakich pytań nie zadawać? Czy rozmowa na temat myśli samobójczych może sprowokować ją do targnięcia się na życie? Na te pytania odpowiada Lucyna Kicińska, która jest terapeutką narracyjną z Polskiego Towarzystwa Suicylogicznego i członkinią Aliansu Przeciw Depresji.

Nieleczona depresja jest chorobą śmiertelną. Problem w tym, że w Polsce dostanie się do psychiatry potrafi graniczyć z cudem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że depresję w wielu przypadkach można leczyć u lekarza rodzinnego. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Naczelna Izba Lekarska opracowały nawet wytyczne "Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych".

Pierwszym autorem tych wytycznych jest prof. Jerzy Samochowiec, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w kadencji 2019-2022 i przewodniczący Komitetu Sterującego Psychiatrycznymi Towarzystwami Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). W zamieszczonej poniżej rozmowie opowiada, kiedy depresję trzeba leczyć u psychiatry, a kiedy wystarczą wizyty u lekarza rodzinnego. Wyjaśnia też, jakie badania i formy leczenia może zaproponować lekarz rodzinny oraz tłumaczy, dlaczego tacy lekarze powinni pytać swoich pacjentów o samopoczucie psychiczne także podczas standardowych wizyt.

Depresja to choroba, która może przybierać różne maski. Nie zawsze objawa się jedynie smutkiem, czasem towarzyszy jej np. złość. Niekiedy trudno rozpoznać, że ktoś z naszych bliskich się z nią zmaga, zwłaszcza, gdy jest to osoba starsza, która już z racji wieku może być wycofana. Jak więc zorientować się, że senior choruje na depresję? Jakie kroki należy wtedy podjąć? Na co trzeba szczególnie uważać w trakcie leczenia takiej osoby? O tym opowiada dr Wiktor Buczek, lekarz specjalista psychiatra:

Rosnąca liczba samobójstw i kryzys zdrowia psychicznego to olbrzymi problem zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży w Polsce. Jakie znaczenie ma pomoc psychologiczna w szkołach, na co nauczyciele powinni być wyczuleni i jak powinni reagować na niepokojące objawy - tym dzieli się Maryanne Chodkowski, dyrektorka Bednarskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie. W tej audycji nasi słuchacze opowiadają też, czy potrafią otwarcie mówić o depresji i sięgać po pomoc oraz czy depresja przestała być tematem tabu w Polsce

Pamiętajcie, że jeżeli ktoś z waszych bliskich jest w kryzysie samobójczym i jego życie jest w niebezpieczeństwie, to telefonem do natychmiastowego kontaktu jest numer 112. Inne pomocne numery znajdziecie tutaj: Konsultantem cyklu audycji był dr Piotr Toczyski, psycholog należący do PTP, certyfikowany superwizor rocznych staży wchodzących w zawód psychologów, którzy dążą do uzyskania europejskiego certyfikatu EuroPsy (poświadczającego wykonywanie zawodu psychologa według standardu europejskiej federacji towarzystw psychologicznych EFPA). Dr Piotr Toczyski koordynuje polską odsłonę Aliansu przeciw depresji.