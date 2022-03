Pobór do wojska 2022. Czy w Polsce zostanie przywrócony pobór powszechny?

Zobacz wideo

Choć atak Rosji na Ukrainę wzbudza w Polakach wiele lęków, eksperci zapewniają, że członkostwo w NATO zapewnia nam bezpieczeństwo. Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, którego jesteśmy sygnatariuszem, mówi o tym, że atak zbrojny na którykolwiek kraj członkowski, jest traktowany jak atak na całe NATO. Nie zmienia to jednak faktu, że wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą to wyjątkowa sytuacja, która budzi pytania o to, czy w Polsce zostanie przywrócony pobór powszechny.

Pytany o to zagadnienie Minister Obrony Narodowej zapewnił jednak, że rząd takich planów nie ma:

- Nie zakładamy przywrócenia obowiązkowego poboru. Uważamy, że poprzez różnego rodzaju zachęty, poprzez różnego rodzaju programy, skłonimy młodych ludzi do tego, żeby służyli w Wojsku Polskim. Przypominam, że utrzymujemy terytorialną służbę wojskową, a więc jest cała gama możliwości służenia Polsce, każdy, kto będzie chciał, może skorzystać - powiedział Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej dotyczącej ustawy o obronie ojczyzny.

Pobory do wojska 2022 - WKU powołuje i jednocześnie uspokaja rezerwistów

Kto zatem może spodziewać się poboru do wojska w 2022 roku?

Powołanie do wojska w 2022 roku może dotyczyć wszystkich, którzy ukończyli 18. rok życia. Zgodnie z art. 85 Konstytucji RP, każdy obywatel ma bowiem obowiązek bronić Ojczyzny, dlatego każdy dorosły obywatel po ukończeniu 18. roku życia ma obowiązek stawienia się przed komisją lekarską.

Ponadto od lutego rezerwiści w całym kraju dostają karty powołań na ćwiczenia. Te prowadzone będą od kwietnia, odbywać się będą w całym kraju i są obowiązkowe

Sztab Generalny Wojska Polskie zapewnia jednak, że powołania na ćwiczenia nie mają związku z wojną na Ukrainie:

- Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy nie jest związane z aktualną sytuacją w Ukrainie. Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Należy podkreślić, że jest to stały element przygotowywania SZ RP do realizacji zadań określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP - czytamy wypowiedź płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na portalsamorządowy.pl.

Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej WKU w Krakowie: "żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową i sposobem jej wykorzystywania."

Informacja dotycząca tego, ilu rezerwistów otrzymało powołanie na kwietniowe ćwiczenia jest tajemnicą wojskową. Wiadomo jednak, jakimi kryteriami kierowała się WKU rozsyłając wezwania. Kluczowe jest wyszkolenie wojskowe lub kwalifikacja żołnierza rezerwy, jego stan zdrowia oraz wiek. Istotna pozostaje również odległość zamieszkania rezerwisty do miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której będzie powołany w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązkowe ćwiczenia wojskowe będą realizowane cyklicznie do 2035 roku.

Kiedy pobór powszechny? Tylko wojna zmienia zasady

W Polsce pobór powszechny może zostać wprowadzony w sytuacji wojny. Mówi o tym art, 136 Konstytucji RP:

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Powszechnej mobilizacji wojskowej podlegają poborowi uznani za zdolnych do służby (kategorie A i B) oraz żołnierze rezerwy niezależnie od ich przeznaczenia.