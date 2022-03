"Masz nadpłatę podatku PIT". Uważaj na takie SMS-y. Ministerstwo Finansów ostrzega

Do kiedy rozliczyć PIT 2022? - termin się zbliża, a oszuści działają

Kwiecień to ostatni miesiąc na rozliczenia PIT. Wielu podatników zostawia ten obowiązek na ostatnią chwilę. Inni czekają już na zwrot podatków lub regulują swoje rozliczenia z urzędem skarbowym. W ferworze rozliczeń pod presją czasu łatwo stracić czujność. Na to właśnie liczą oszuści, którzy próbują wyłudzać dane.

Na twitterowym koncie Krajowej Administracji Skarbowej pojawił się komunikat ostrzegający przed takim zagrożeniem:

- Ostrzegamy przed próbą wyłudzenia danych za pomocą fałszywych SMS-ów o nadpłacie/niedopłacie #PIT.

#KAS nie wysyła takich wiadomości do podatników.

Nadpłatę/niedopłatę, która wynika z rozliczenia, można sprawdzić w #TwójeUS lub w urzędzie skarbowym.

Fałszywe smsy zawierają informację o rzekomej nadpłacie bądź niedopłacie PIT. W wiadomości podany jest link prowadzący rzekomo do konta urzędu skarbowego bądź numer telefonu, pod którym można skontaktować się z fałszywym pracownikiem US - podano w informacji Ministerstwa Finansów przesłanej PAP.

Cyberoszuści w natarciu - nie tylko fałszywe smsy, ale i podrobione strony banków

Przestępcy działający w sieci nieustannie wymyślają nowe sposoby na oszustwa. Ostatnio ofiarą ataku hakerów padł jeden z większych banków w Polsce - ING. Cyberoszuści podrobili stronę banku tak, że do złudzenia przypominała oryginał. W ten sposób wyłudzali od klientów dane logowania. Klienci otrzymywali także fałszywe maile i smsy.

Do kiedy rozliczenie PIT 2022? - nie przegap terminu

Ustawowy termin na złożenie PIT dla większości osób fizycznych to 30 kwietnia, ale ponieważ w 2022 r. ten dzień wypada w sobotę, zgodnie z ordynacją podatkową czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się do następnego dnia roboczego. Z dochodów za 2021 r. możemy więc rozliczyć się z fiskusem do 2 maja

