Kolejny cyberatak na duży bank w Polsce. Zobacz, co koniecznie sprawdzać, by nie paść ofiarą hakerów

Cyberprzestępcy podrobili stronę banku ING Polska. Wygląda ona do złudzenia tak samo, jak ta bezpieczna, na fałszywej stronie pojawiły się nawet informacje o "wzmożonych atakach cyberoszustów", "fałszywych mejlach o bezpieczeństwie", jak również o oszustach wysyłających wiadomości SMS podszywające się pod bank.

Atak hakerów na konta klientów banku. Na to trzeba uważać

Cyberoszuści coraz częściej atakują klientów dużych banków, m.in. przez tworzenie fałszywych stron internetowych. Aby nie dać się oszukać, warto być ostrożnym, nie spieszyć się i uważnie przyglądać się wyglądowi strony internetowej, na której logujemy się do banku. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na adres witryny. W tym wypadku różni się od tego prawdziwej strony ING Banku: właściwy adres to Ing.pl, a ten podrobiony to Ing-info.biz.

Bezpieczeństwo w sieci: jak rozpoznać fałszywe strony internetowe?

Jeśli otrzymamy wiadomość z podlinkowaniem do strony banku, warto pamiętać, aby:

uważnie przyjrzeć się temu linkowi sprawdzić, czy dane w nim zawarte faktycznie zawierają właściwy adres strony;

zwrócić uwagę na to, czy połączenie na stronie jest szyfrowane, o czym świadczy adres zaczynający się od https;

najechać kursorem myszki na dany link i dokładnie przeczytać pojawiający się opis;

sprawdzić certyfikaty bezpieczeństwa strony, które można zobaczyć po kliknięciu ikony zamkniętej kłódki znajdującej się przy adresie strony. Jeśli tej ikonki kłódki nie ma, lepiej nie klikać w odnośnik do strony.

Warto też zachować czujność w przypadku każdej wiadomości od banku, w której znajduje się prośba o kliknięcie odnośnika do strony internetowej. Najbezpieczniej jest samodzielnie wpisać w przeglądarce właściwy adres danego serwisu internetowego.

Bezpieczeństwo w sieci. Warto zachować spokój

Cyberoszuści bazują na pośpiechu, nieuwadze i niewiedzy. Mogą wysłać nam wiadomość o wygranej bądź losowaniu, w którym można wziąć udział, albo o włamaniu na konto. Dlatego tak ważne jest, aby zachować spokój i nie podejmować gwałtownych działań. Jeżeli otrzymana wiadomość wzbudza niepewność, lepiej nie klikać w podany w niej link i od razu dopytać dostawcę danej usługi, czy jest nadawcą wiadomości.