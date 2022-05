Egzaminy ósmoklasisty 2022 zbliża się wielkimi krokami. Nie przegap tych terminów!

Kiedy są egzaminy ósmoklasisty 2022? Termin jeszcze w maju… albo w czerwcu

REKLAMA

Jeśli chcesz się upewnić za ile egzamin ósmoklasisty 2022, to przypominamy terminy. Zmagania egzaminacyjne absolwenci szkół podstawowych zaczną od języka polskiego. Egzamin odbędzie się we wtorek 24 maja 2022 r. o godz. 9:00. Dzień później, we środę 25 maja będzie miał miejsce egzamin ósmoklasisty z matematyki, który również rozpocznie się o godz. 9:00. Na koniec w czwartek 26 maja o tej samej godzinie uczniów czeka egzamin z języka obcego nowożytnego.

Jak podaje cke.edu.pl, egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym mogą zdawać jeszcze ci absolwenci szkoły podstawowej, którzy nie przystąpili do niego w terminie głównym z przyczyn zdrowotnych lub losowych (np. z powodu spóźnienia). W przypadku języka polskiego dodatkowy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca 2022, z matematyki we wtorek 14 czerwca. Język obcy nowożytny będzie można jeszcze zdawać w środę, 15 czerwca. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Wymagania egzaminacyjne. Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022 - język polski. Dokładne wymagania egzaminacyjne podaje Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 wydany przez CKE.

Natomiast w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego znajdą się zarówno zadania otwarte - takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, jak i zamknięte czyli takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych.

W pierwszej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),

tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

oraz odnoszące się do nich zadania.

W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów. Jeden temat o charakterze twórczym i jeden temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).

Poniżej przedstawiamy pełną listę lektur obowiązkowych:

Charles Dickens, „Opowieść wigilijna",

Aleksander Fredro, „Zemsta",

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec",

Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona", „Śmierć Pułkownika", „Świtezianka", „Dziady" cz. II, „Pan Tadeusz" (całość),

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę",

Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis", „Latarnik",

Juliusz Słowacki, „Balladyna",

wiersze wybranych poetów.

Egzamin ośmioklasisty 2022 - matematyka. To kolejny przedmiot obowiązkowy. Tu wymagana jest sprawność rachunkowa, w tym wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci, a w działaniach trudniejszych - pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. Jak podaje serwis giganciedukacji.edu.pl (placówka edukacyjna przygotowująca do egzaminów), w części matematycznej egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. na pewno nie będzie zadania dowodowego z geometrii.

Za rozwiązanie tego typu zadania otwartego można było uzyskać 2 punkty, ale zawsze sprawiało uczniom wiele problemów. Okrojone wymagania egzaminacyjne przewiduje się również w zakresie brył przestrzennych i działań na pierwiastkach. Z wymagań egzaminacyjnych z matematyki usunięto w sumie kilkanaście zagadnień.

Pewne rodzaje zadań pojawiają się prawie na każdym egzaminie ósmoklasisty. Należą do nich np. równania z jedną niewiadomą, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, działania na potęgach i pierwiastkach, wyrażenia algebraiczne i ich przekształcenia, kąty, wielokąty i koła oraz elementy rachunku prawdopodobieństwa.

W tym roku uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, a 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale ważna jest liczba uzyskanych punktów. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Strój na egzamin ósmoklasisty. W co się ubrać? Strój powinien być elegancki i wygodny

Jak ubrać się na tę okazję? Strój ucznia powinien być elegancki, ale wygodny, najlepiej galowy. Dziewczęta na egzamin ósmoklasisty mogą założyć na przykład ciemną spódnicę czy spodnie i białą koszulę lub t-shirt w białym lub czarnym kolorze. Dobrym wyborem będzie też gładka sukienka w ciemnych kolorach, na przykład z kołnierzykiem. Z kolei ubiór chłopców na egzamin ósmoklasisty może się składać z białej koszuli, długich ciemnych spodni z paskiem (garniturowych, ewentualnie ciemnych jeansów). Mile widziana jest marynarka, a nawet garnitur. Ważne jest właściwe obuwie, które będzie pasowało do spodni.