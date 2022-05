Rekrutacja na studia 2022. Gdzie chcą studiować młodzi Polacy po maturze?

Kierunki studiów 2022. Zdana matura i co dalej?

Wybór uczelni oraz kierunku studiów to kluczowa decyzja w życiu absolwentów szkół średnich. Rozmaite rankingi i zestawienia kierunków na poszczególnych uczelniach oraz dni otwarte pomagają zdecydować gdzie najlepiej studiować, ile zarabiają absolwenci danego kierunku i ilu kandydatów musi pokonać maturzysta, aby dostać się na konkretne studia.

Wyniki matur zostaną ogłoszone dopiero w lipcu i wtedy maturzyści muszą podjąć ostateczną decyzję, gdzie chcą podjąć studia. W tym celu rejestrują swoją aplikację na stronie wybranego uniwersytetu czy politechniki. W zeszłym roku akademickim przyjęto na uczelnie w Polsce prawie 430 000 absolwentów szkół średnich. Najwięcej chętnych rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. W szkołach publicznych w tym roku akademickim studiuje prawie 300 tysięcy młodych ludzi, a szkoły niepubliczne przyjęły prawie 130 tysięcy kandydatów.

Kierunki studiów 2022. Informatyka jest zawsze oblegana, ale drugie miejsce to niespodzianka

Od kilku lat najwięcej kandydatów jako kierunek studiów wybiera informatykę. Nie jest to zaskoczeniem, bo absolwenci tego kierunku mają perspektywę bardzo dobrze płatnej pracy. W zeszłym roku ponad 36 tysięcy osób widziało swoją przyszłość w branży IT. Drugie miejsce zajęła psychologia z ponad 35 tysiącami chętnych i to też nie szokuje, bo od kilku lat mówi się o kryzysie psychologicznym po okresie pandemii, w jakim znalazł się nasz kraj. Wojna za wschodnią granicą i związany z nią kryzys uchodźczy też nie poprawiają sytuacji. Na trzecim miejscu podium znalazło się zarządzanie, gdzie kandydowało prawie 30 tysięcy maturzystów. Dalsze miejsca według ogólnej liczby kandydatów zajął kierunek lekarski (prawie 22 tys.) i prawo - ponad 20 tys.

Według zestawienia portalu otouczelnie.pl, w tym roku nadal największą popularnością cieszy się informatyka. Pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków studiów 2022 obejmuje też zarządzanie. Potem jest psychologia, która zamieniła się miejscami z zarządzaniem od zeszłego roku oraz ekonomia i prawo.

Topowe kierunki studiów 2022. Stomatologia - tu na jedno miejsce jest kilkudziesięciu chętnych

Jednymi z najbardziej obleganych w Polsce kierunków studiów są też kierunki medyczne. Ale co zaskakujące, to nie medycyna lecz stomatologia króluje w rankingach popularności na uniwersytetach medycznych. Jak poinformował serwis infodent24.pl, w tym roku nawet 50 osób będzie walczyć o jedno miejsce na wydziale lekarsko-dentystycznym na uczelniach medycznych w całej Polsce. Ogółem o przyjęcie na wydziały lekarsko-dentystyczne starać się będzie 10 tys. maturzystów. W Polsce uczelnie medyczne znajdują się w dziesięciu miastach. W walce o miejsce na stomatologii zmierzy się od 20 do nawet 50 maturzystów.

Ci, którym się nie powiedzie mogą dostać się na studia niestacjonarne, ale ich koszt sięga aż 300 tys. złotych.