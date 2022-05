Ceny paliw w Polsce wciąż rosną. Czy warto założyć instalację LPG? Przed decyzją policz zyski i straty

Ceny paliw w Polsce. Benzyna na wagę złota… a LPG wręcz tanieje

Kierowcy aut na gaz na razie śpią spokojnie, bo cena paliwa, która napędza ich pojazdy nie rośnie tak bardzo jak benzyny czy oleju napędowego. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca średnia stawka za gaz LPG wzrosła tylko o 9 gr. Inne dane wskazują, że od końca marca to paliwo wręcz staniało. Obecnie kosztuje ok. 3,56 zł za litr. Skąd niska cena LPG? Choć ceny surowców rosną i Gazprom odłączył dostawy gazu, to brak podwyżek jest zasługą dobrej woli właścicieli stacji LPG.

W innej sytuacji są kierowcy pojazdów napędzanych benzyną. Aktualne ceny paliw w Europie rosną jak szalone. W Polsce w ciągu ostatniego miesiąca ceny benzyny 95 wzrosły prawie o złotówkę. Teraz średnia za litr benzyny 95 sięga już 7,3 zł. I to nie koniec podwyżek, ceny benzyny zmierzają ekspresowo w kierunku 8 zł za litr. Nie lepiej jest z olejem napędowym - jego cena to obecnie ok. 7,75 zł za litr.

Kiedy stanieje paliwo? Morawiecki: "Po wojnie"

Mateusz Morawiecki nie ma w tej sprawie dobrych wiadomości. W wywiadzie dla "Super Expressu" stwierdził, że wysokie ceny paliwa w Polsce skończą się wtedy, kiedy skończy się wojna. Zdaniem szefa rządu, działania Putina doprowadziły do wzrostu ceny ropy, co oznacza wyższą cenę benzyny na stacjach benzynowych. Premier przekonywał, że "rząd zrobił wszystko, co było w jego mocy, a nawet więcej. Obniżyliśmy VAT z 23 na 8 procent – nawet nie czekając na zgodę Komisji Europejskiej. I to jest jeden obszar. Drugim obszarem jest siła złotówki. Wszystko co robimy, aby wzmocnić złotówkę, powoduje, że paliwo jest tańsze". Opozycja wzywa rząd do opanowania kryzysu.

Ceny paliw w Europie nie zmaleją zbyt szybko. Czy warto zamontować LPG? To nie jest takie oczywiste

Aktualne ceny paliw wywołują niedowierzanie. Tylko kierowcy, którzy mają pojazdy na gaz LPG nie kryją radości z powodu oszczędności. Litr autogazu kosztuje mniej więcej połowę ceny litra benzyny. Dlatego coraz więcej kierowców benzyniaków myśli o zmianie napędu swojego auta. Niestety, nie oznacza to, że od chwili montażu instalacji będą jeździć o połowę taniej. Auto pali więcej gazu niż benzyny, dlatego realna oszczędność na paliwie sięga tylko 30 proc. Do tego koszt dobrej i wydajnej instalacji gazowej czwartej generacji sięga nawet 8500 zł. Za najtańszą - drugiej generacji zapłacimy ok. 2000 zł. Przed podjęciem decyzji trzeba więc przekalkulować koszt instalacji, kilometrów, które pokonujemy w ciągu miesiąca i porównać potencjalne korzyści.