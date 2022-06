Wakacje już za pasem. Warto pamiętać, że nadal możemy użyć do ich opłacenia bonu turystycznego. A kwota jest niebagatelna - to 500 zł na jedno dziecko, w przypadku niepełnosprawności dwa razy więcej. Termin realizacji bonu zbliża się do końca, więc zaplanujmy dobrze te środki, jeśli jeszcze ich nie wykorzystaliśmy.

istockphoto.com/monkeybusinessimages