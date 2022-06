Wiek emerytalny w Polsce — niemal najniższy w Europie. Emerytura też

Stopniowe zwiększanie wieku emerytalnego jest uzasadniane sytuacją gospodarczą i demograficzną państw, a także tym, że zwiększa się średnia długość życia. Z tego też powodu wiele państwa zaczęło podnosić wiek emerytalny i zrównywać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet (żyjących dłużej) i mężczyzn.

Trudno z kolei znaleźć uzasadnienie do obniżania ustawowego wieku emerytalnego w obecnych warunkach społeczno-demograficzno-gospodarczych.

Jedno jednak jest pewne: utrzymanie niskiego wieku emerytalnego będzie miało konsekwencje nie tylko wśród seniorów (niskie świadczenia). Odbije się też na coraz mniejszej grupie społeczeństwa w wieku produkcyjnym, która będzie musiała utrzymać coraz większą grupę emerytów.

To obciążenie dla pracujących i dla finansów publicznych. Obciążeniem dla samych emerytów będzie stale zmniejszająca się emerytura.

Nowy wiek emerytalny w Polsce. 2 projekty

Pomimo tego, że jak pokazał ostatni spis powszechny, społeczeństwo polskie starzeje się i przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, w ostatnich miesiącach zgłoszono 2 projekty ustaw umożliwiających przejście na emeryturę jeszcze wcześniej. To projekt "Solidarności" i Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący emerytur stażowych.

Co to są emerytury stażowe? Definicję z komentarzem podczas spotkania na Facebook i sesji pytań i odpowiedzi zaprezentował premier Mateusz Morawiecki.

- Emerytury stażowe to postulat, który oznacza, że będzie można przejść na emeryturę, na przykład po 35 lub 40 latach (pracy), czyli mężczyzna, który rozpoczyna pracę do 18 roku życia czy 19, w wieku 58 czy 59 lat mógłby przejść na emeryturę; kobieta podobnie. To oznacza, że nasz wiek emerytalny, który dzisiaj jest jednym z najniższych, czy jednym z niższych w Europie, byłby jeszcze niższy — odpowiedział premier.

Emerytury stażowe 2023 - propozycja prezydenta

Prezydent Andrzej Duda z propozycją wcześniejszego przechodzenia na emeryturę określonych grup osób, wyszedł podczas swojej kampanii wyborczej w 2020 r. Projekt został skierowany do Sejmu w grudniu 2021 r.

Przewiduje, że na emeryturę będą mogły przechodzić osoby, które mogą udokumentować określony staż pracy, a nie wiek:

39 lat pracy (kobiety) i 44 lata pracy (mężczyźni)

mający na kontach emerytalnych kapitał wystarczający na emeryturę w wysokości przynajmniej najniższej emerytury

ze świadczenia mogłyby korzystać osoby ubezpieczone w ZUS, a także objęte rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych (KRUS)

Projekt prezydencki skierowano do pierwszego czytania, nie zostały jednak przez ostatnie pół roku wskazane żadne daty. Wygląda na to, że inicjatywa prezydenta wpadła do sejmowej zamrażarki.

Emerytury stażowe 2023 - propozycja związków zawodowych

Także w grudniu 2021 w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie, zgłoszonego przez "Solidarność" obywatelskiego projektu w sprawie emerytur stażowych. Podpisało się pod nim 235 tys. osób.

Przewiduje on prawo do emerytury dla osób mających 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.

Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość wyliczona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie byłaby niższa od minimalnej emerytury.

Ten projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie wrócił do komisji polityki społecznej i rodziny.

Emerytury stażowe 2023. Czy mają szansę wejść w życie: 2 przesłanki za "nie"

Portal Kadry.infor.pl przypomniał, że w ramach systemu emerytalnego, świadczenia są wypłacane z tego, co wpłynie od grupy pracującej.

- Emerytury, po takiej jeszcze kolejnej obniżce wieku emerytalnego byłby niższe ceteris paribus (łac. - przy tych samych okolicznościach) niż byłyby, gdyby tego nie robić. Tak można powiedzieć — Infor.pl przytoczył wypowiedź szefa rządu.

- I dlatego chuchamy i dmuchamy na system emerytalny, raczej zachęcając tych z emerytów, czy te osoby, które są uprawnione do pobierania emerytury, do tego, aby (..) dalej pracowały, jeżeli chcą, jeżeli mogą pracować — zakończył premier.

Takie podejście do wieku emerytalnego, czyli zachęcanie do dalszej pracy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych zostało też zapisane przez rząd w Krajowym Planie Odbudowy. Można w nim przeczytać, że rząd podjął się podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. I z działań podjętych w tym celu rozliczy się przed Komisją Europejską w IV kwartale 2024 r.

