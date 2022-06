Wcześniejsza emerytura to w myśl obecnych przepisów przysługuje wyłącznie wybranym grupom zawodowym. Jednak wprowadzenie tzw. emerytur stażowych spowodowałoby, że na emeryturę mogłyby przejść kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat. Zmiany te stoją w sprzeczności z jednym z kamieni milowych KPO. Co to wszystko oznacza dla emerytów?

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl