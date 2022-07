Matura 2022. Są oficjalne wyniki. Tylu absolwentów zdało egzaminy

Z tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,0 proc., a prawo do poprawki ma 11,4 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 69,2 proc., a prawo do poprawki ma 22,0 proc. Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc., a prawo do poprawki ma 33,6 proc.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – w związku z epidemią COVID-19 egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur 2022. Jak je sprawdzić?

Tegoroczni maturzyści mogą sprawdzić wyniki egzaminów w aplikacji ZIU. Do tej pory wszystkie lokalne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne korzystały z własnych systemów do ewidencjonowania zdających oraz wyświetlania wyników egzaminów. ZIU to aplikacja internetowa zaprojektowana dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W łatwy i atrakcyjny sposób prezentuje wyniki egzaminów państwowych. Do tego w prosty sposób informuje użytkownika, jak jego wyniki prezentują się na tle reszty zdających.

