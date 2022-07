Kiedy wyniki matur 2022? Można je sprawdzić online

We wtorek rano, 5 lipca, zostaną ogłoszone wyniki matur 2022. Będą to oceny wszystkich egzaminów maturalnych, zarówno tych odbywającym się w terminie głównym (4-23 maja) jak i dodatkowym (1-15 czerwca).

W 2022 roku do matur przystąpiło niemal 290 tysięcy uczniów. Wyniki egzaminu dojrzałości są szczególnie ważne dla tych z nich, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach. To od nich zależeć będzie szansa dostania się na wymarzoną uczelnię.

Maturzyści poznają oceny z przedmiotów maturalnych we wtorek, 5 lipca. Wyniki zostaną udostępnione około godziny 8:30. Będzie je można sprawdzić online na stronie wyniki.edu.pl

ZIU — edukacyjna aplikacja z wynikami egzaminów państwowych. Instrukcja logowania

Tegoroczni maturzyści mogą w tym roku sprawdzić wyniki egzaminów w aplikacji ZIU. Do tej pory wszystkie lokalne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne korzystały z własnych systemów do ewidencjonowania zdających oraz wyświetlania wyników egzaminów. ZIU to aplikacja internetowa zaprojektowana dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W łatwy i atrakcyjny sposób prezentuje wyniki egzaminów państwowych. Do tego w prosty sposób informuje użytkownika, jak jego wyniki prezentują się na tle reszty zdających.

Zalogowanie się do systemu i sprawdzenie ocen jest bardzo proste. Odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymują w swojej szkole. W przypadku zgubienia hasła należy ponownie zwrócić się do szkoły z prośbą o wygenerowanie nowego.

Prosta instrukcja logowania do aplikacji ZIU:

wejdź na stronę wyniki.edu.pl i przejdź do zakładki "Sprawdź wyniki swoich egzaminów! Zintegrowany Interfejs Użytkownika"

wpisz login i hasło,

po zalogowaniu otworzy się strona z wynikami.

Matury poprawkowe. Kiedy będą i kto może przystąpić do poprawki?

Egzaminy poprawkowe nie są dla każdego. Mogą do nich przystąpić jedynie ci maturzyści, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części pisemnej.

Aby matura została uznana za zdaną, uczeń powinien z przedmiotów obowiązkowych zdobyć minimum 30 proc. punktów.

Pisemne egzaminy poprawkowe rozpoczną się 23 sierpnia 2022 o godz. 9:00. Wyniki egzaminów poprawkowych będą z kolei opublikowane 9 września 2022 r.

