Podstawowe wyposażenie roweru. O tym musisz pamiętać

Ustawa prawo o ruchu drogowym, a dokładnie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DzU z 2016r, poz. 2022) jasno wskazuje 5 elementów obowiązkowego wyposażenia roweru:

Światło przednie: przynajmniej jedno, białe albo żółte, świecące światłem ciągłym lub migającym.

Światło tylne: przynajmniej jedno czerwone światło odblaskowe.

Światło tylne: przynajmniej jedno świecące ciągle lub migająco.

Hamulec: przynajmniej jeden i koniecznie sprawny.

Sygnał dźwiękowy: np. najpopularniejszy dzwonek.

Światła w rowerze wymagane są tylko po zmroku, więc w dzień za ich brak nie dostaniemy mandatu. Jedyne światło, które musimy mieć w rowerze na stałe, to tylne czerwone światło odblaskowe. Pozostałe światła mogą mieć postać odłączanych lamp na baterie czy akumulator.

Co zaskakujące, kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty. Policja zachęca jednak, by każdy odpowiedzialny rowerzysta nie rezygnował z takiej ochrony:

Rowerzysto, kask i kamizelka odblaskowa nie są obowiązkowe, jednak warto je mieć na sobie podczas jazdy na rowerze. Kask chroni głowę podczas ewentualnego upadku, natomiast kamizelka odblaskowa zwiększa Twoją widoczność na drodze. - czytamy na stronie policja.pl

Kara za brak obowiązkowego wyposażenia roweru. Jaki mandat grozi rowerzystom?

Brak wymaganego wyposażenia roweru to wykroczenie, za które grozi mandat. Taryfikator przewiduje w tym wypadku kary w wysokości od 50 do 500 zł. Od funkcjonariusza kontrolującego rowerzystę będzie zależało, jakiej wysokości mandat uzna za stosowny.

Kara dla rowerzysty nie tylko za brak wyposażenia. Za co jeszcze grozi mandat?

Najpoważniejszym wykroczeniem, jakiego może dopuścić się rowerzysta, jest poruszanie się po drodze pod wpływem alkoholu. Nowy taryfikator przewiduje w takim wypadku wysokie kary:

0,2-0,5 promila w wydychanym powietrzu - do 1000 zł

powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu - do 2,5 tys. zł

Jeśli policjant uzna, że nietrzeźwy rowerzysta spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sprawa może nawet trafić do sądu. W takim przypadku sąd może zasądzić grzywnę w wysokości do 5 tys. zł, karę aresztu na 5 do 30 dni i zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych na okres od pół roku do 3 lat.

Jakie jeszcze zachowania rowerzystów mogą skończyć się mandatem?