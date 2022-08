Ile można dorobić do emerytury 2022? ZUS podaje kwoty, aktualizując je po ogłoszeniach GUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co trzy miesiące aktualizuje limity, do których można dorabiać do emerytury. Emeryci, przestrzegający ogłaszanych kwot, mogą być spokojni o swoje świadczenie. Jeśli natomiast przekraczają je i zarobią więcej, muszą się liczyć z tym, że świadczenie zostanie zmniejszone — jeśli zarobią ponad 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia — lub całkowicie zawieszone. Zawieszenie emerytury następuje wtedy, gdy emeryt dorobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Emeryci od września mogą zarobić mniej. Dlaczego limit zarobków spada

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane dotyczące wynagrodzeń za II kwartał 2022 r. To daje podstawę, aby ZUS przeliczył i ogłosił nowe limity pokazujące, ile można dorobić na emeryturze.

Business Insider, nie czekając na ogłoszenie ZUS, przeanalizował wynagrodzenia i przygotował prognozę limitów, które wejdą od września. Portal przypuszcza, że kwoty będą niższe niż poprzednio, choć ostateczne dane ZUS poda w drugiej części miesiąca. Prognozy limitów przygotowane przez BI:

dla I progu, czyli 70 proc. średniego wynagrodzenia: 4309,40 zł brutto,

dla II progu, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia: 8003,20 zł brutto.

Z podanych kwot brutto każdy może wyliczyć ile można dorobić do emerytury netto, biorąc pod uwagę własne przychody i pamiętając o kwocie wolnej oraz zmianie od lipca stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

Business Insider wyjaśnił też, że pomimo rosnącej inflacji, wartości limitów, do których można dorobić, mogą się zmniejszać. Dzieje się to zawsze po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale. Co rok Polacy w tym czasie zarabiają mniej niż w pierwszym kwartale, w którym do pensji doliczane są premie i nagrody, podnoszące średnią.

Kogo obowiązują limity dorabiania do emerytury? Chodzi o 2 grupy świadczeniobiorców

Limity pokazujące ile można dorobić na emeryturze, nie dotyczą wszystkich. Większość emerytów może dorabiać dowolnie i nie obowiązują ich żadne limity kwotowe.

Natomiast dwie grupy świadczeniobiorców muszą pilnować kwot dorabiania, które wiążą się z limitami dodatkowych zarobków.

Są to osoby pobierające:

wcześniejszą emeryturę,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Osoby korzystające z nich i dorabiające muszą więc uważnie liczyć kwoty dodatkowych zarobków. Inaczej może się zdarzyć, że stracą część, a nawet całe świadczenie z ZUS.